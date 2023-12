Crosetto visita contingente in Lettonia: “Qui per manifestare vicinanza della Repubblica” – Video

(Adnkronos) – "Settemila i militari italiani che trascorreranno il Natale all’estero e migliaia che lo passeranno fuori casa in Italia per le stazioni, per le strade a portare sicurezza. Io sono venuto qui oggi per manifestare la vicinanza dello Stato, della Repubblica a coloro che la servono e che per servirla sacrificano la loro famiglia anche nei momenti più belli”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ai giornalisti a margine del saluto al contingente italiano a Camp Adazi, in Lettonia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)