Va in scena un’altra giornata dei mondiali in Qatar dove altre quattro partite hanno catalizzato la giornata degli sportivi di tutto il mondo per ammirare altre tre big in campo. Anche oggi una sorpresa incredibile dove crolla la Germania.

MAROCCO-CROAZIA 0-0

Un altro incontro terminato a reti bianche nella prima gara del gruppo F della giornata odierna. Marocco e Croazia non hanno offerto un grande spettacolo. Nel primo tempo alcune occasioni per la Croazia ma nel complesso solo una vera occasione per Vlasic che ha animato un po’ una partita di una noia mortale senza mai un vero tiro in porta, anche perché le difese sono state abili a negare agli avversari di essere pericolosi

Buona nel complesso la prestazione del Marocco che potrebbe mostrare cose più interessanti nelle prossime gare.

GERMANIA-GIAPPONE 1-2

E crolla anche la Germania. Dopo un inizio che ha visto un Giappone tonico e aggressivo, è venuta fuori la Germania che ha creato numerosi pericoli agli avversari. Poi al minuto 33 viene assegnato un rigore ai tedeschi per atterramento in area di Raum e trasformato da Gundogan.

Al 45mo la Germania raddoppia con Havertz ma in posizione di netto fuorigioco e gol annullato.

AL 59mo, a coronamento di un’azione corale meravigliosa della Germania, Gundogan sfiora il raddoppio con un tiro dal limite che prende il palo esterno. Occasione d’oro per il Giappone che al 72mo si vede negare il gol del pareggio da un monumentale Neuer che respinge da pochi passi.

Ma nua può al 74mo quando arriva il pareggio del Giappone con Ritzu Doan. E all’82mo arriva anche il raddoppio del Giappone con Asanu che raccoglie un ungo lancio dalla sua metà campo ed entra in area e brucia Neuer sul primo pale da posizione angolatissima. Clamoroso!

Dopo la sconfitta dell’Argentina, un’altra big perde con la stessa seuenza e con lo stesso risultato. Prima i tedesci in vantaggio su rigore e poi ribaltati così come l’Argentina

SPAGNA-COSTA RICA 7-0

Tutto facile per la Spagna contro il Costa Rica, già nel primo tempo arrivano i gol di Dani Olmo, Marco Asensio e Ferran Torres. Nella ripresa ancora a segno Ferran Torres al minuto 54, Gavi al 74mo, Soler al 90mo e chiude Morata al 92mo-

Una partita a senso unico dal primo all’ultimo minuto con una Spagna straripante anche se la caratura dell’avversario è veramente modesta

BELGIO-CANADA 1-0

Il Belgio, orfano di Lukaku, si impone di misura 1-0 su un Canada estremamente fisico ma anche molto tecnico. Ottima squadra il Canada che nel primo tempo in molte occasioni mette alle corde i belgi ma sprecano un’occasione d’oro con un rigore concesso dall’arbitro per un fallo di mano netto di Carrasco. Dal dischetto va Davies che si fa ipnotizzare da Courtois.

Ma al 44mo Michy Batshuayi porta in vantaggio il Belgio che con un sinistro a incrociare, dopo aver raccolto un passaggio arrivato dalle retrovie, fulmina il portiere canadese. Il Belgio quindi esordisce con una vittoria anche se non del tutto meritatat

Queste le gare di domani 24 novembre

11:00 – Svizzera-Camorun

14:00 – Uruguay-Corea del Sud

17:00 – Portogallo-Ghana

20:00 – Brasile-Serbia

Mi piace: Mi piace Caricamento...