Crociere, Norwegian Cruise Line scommette sui viaggi multigenerazionali

MILANO (ITALPRESS) – I viaggi multigenerazionali stanno rapidamente diventando uno dei modi caratteristici per trascorrere le vacanze in famiglia, e l’Europa si conferma sempre più una scelta naturale per i viaggiatori di ogni generazione. Norwegian Cruise Line (NCL) e i suoi viaggi estivi in Europa offrono a nonni, genitori e bambini una varietà di esperienze che consentono alle famiglie di trascorrere tempo insieme in modi diversi, rendendo al contempo semplice spostarsi tra più destinazioni in un unico viaggio.

Un nuovo sondaggio YouGov commissionato da NCL mostra che viaggiare con generazioni diverse è ormai considerato un modo consolidato per le famiglie italiane di trascorrere tempo insieme.

Oltre due terzi degli italiani (68%) dichiarano di aver già fatto un viaggio multigenerazionale, mentre oltre un terzo (37%) afferma di poter immaginare di farlo entro i prossimi due anni. Le motivazioni sono radicate nel legame emotivo e nei momenti condivisi: oltre sei intervistati su dieci (61%) vogliono trascorrere tempo di qualità con i propri cari, mentre una quota equivalente (61%) afferma che viaggiare insieme li aiuta ad avvicinarsi e a riconnettersi come famiglia.

Per le famiglie italiane, il successo di una vacanza multigenerazionale è definito da flessibilità, scelta e semplicità. Quasi tre quarti (74%) affermano che la flessibilità è essenziale, mentre il 52% attribuisce valore a un equilibrio tra momenti condivisi e tempo individuale, consentendo a ogni generazione di vivere il viaggio secondo i propri ritmi.

Questo cambiamento si riflette nel modo in cui le vacanze vengono pianificate. Semplicità e valore sono fondamentali: quattro italiani su cinque (80%) affermano che una facile organizzazione è importante, mentre la maggior parte degli italiani dà costantemente priorità al rapporto qualità-prezzo (86%). Allo stesso tempo, le diverse aspettative tra generazioni e la ricerca di attività adatte a generazioni diverse (entrambe al 45%) restano le sfide più comuni, evidenziando la necessità di formule di vacanza che combinino varietà e semplicità.

In questo contesto, la crociera emerge come una soluzione convincente e si colloca tra le prime tre tipologie di vacanza più adatte ai viaggi multigenerazionali. Aiuta le famiglie a gestire meno aspetti, riunendo alloggio, trasporto, ristorazione e intrattenimento in un’unica esperienza fluida, offrendo al contempo la flessibilità e la varietà che le famiglie si aspettano sempre più.

Questa affinità diventa ancora più chiara nei dettagli. Oltre sette intervistati su dieci (73%) danno priorità a sistemazioni adatte ai gruppi, insieme a luoghi tranquilli in cui ritirarsi (80%) e alla disponibilità di attività per diverse fasce d’età (77%), permettendo alle famiglie di trascorrere tempo insieme quando meglio si adatta al loro programma.

L’esperienza di crociera a bordo della flotta di NCL è progettata appositamente attorno a queste aspettative. Ogni nave offre almeno 10 diverse opzioni di ristorazione con varie cucine, un programma di intrattenimento pluripremiato e di alto valore, oltre a un mix diversificato di spazi a bordo, garantendo a ogni generazione la possibilità di godersi la vacanza a modo proprio. Mentre i viaggiatori più giovani possono sfogare le energie negli Aqua Park e sugli scivoli d’acqua o divertirsi in una competizione amichevole sulla pista da corsa, gli adulti e i familiari più anziani possono scegliere momenti di relax alla Mandara Spa o rilassarsi in aree più tranquille come il Vibe Beach Club riservato agli adulti. Il risultato è un’esperienza di vacanza che combina momenti condivisi e scelta individuale in modo semplice, confortevole e conveniente.

“Quello che stiamo osservando è un chiaro cambiamento nel modo in cui le famiglie vogliono viaggiare”, ha dichiarato Kevin Bubolz, Managing Director Continental Europe di Norwegian Cruise Line. “Si tratta di creare momenti condivisi, consentendo al contempo a ogni generazione la libertà di godersi la vacanza a modo proprio. Questo equilibrio tra flessibilità, semplicità e scelta è al centro del modo in cui NCL progetta le esperienze di vacanza. Con la nostra programmazione europea, abbiamo creato itinerari ed esperienze a bordo che rendono più facile per le famiglie allargate riconnettersi, scoprendo più destinazioni senza la complessità che spesso può accompagnare la pianificazione di questo tipo di viaggì.

Il sondaggio ha messo in luce perchè l’Europa sia particolarmente adatta ai viaggi multigenerazionali, più di due italiani su cinque (42%) che associa la destinazione alla ricchezza culturale. Durante una vacanza condivisa, i viaggiatori italiani apprezzerebbero la possibilità di provare le cucine locali (65%), esplorare le città (54%), trascorrere tempo rilassandosi in spiaggia (50%) e visitare attrazioni culturali (47%).

Durante i mesi estivi, otto navi NCL, tra cui una delle unità più nuove del brand, Norwegian Viva, navigano nel Mediterraneo, nel Nord Europa e nelle Isole Greche, partendo da porti d’imbarco molto apprezzati dagli ospiti, tra cui Barcellona, Spagna; Roma (Civitavecchia), Italia; Atene (Pireo), Grecia, e altri ancora. Questo offre alle famiglie la flessibilità di prolungare la vacanza con un soggiorno pre o post crociera nelle città europee più richieste. Al centro del programma ci sono viaggi in Europa di sette notti open-jaw, molti con nessuno o pochi giorni di navigazione, che consentono agli ospiti di svegliarsi quasi ogni mattina in una nuova destinazione. Alcune partenze selezionate includono inoltre pernottamenti in città iconiche come Reykjavik, Islanda; Copenaghen, Danimarca; e Istanbul, Turchia, offrendo alle famiglie più tempo a terra e la flessibilità di esplorare con un ritmo rilassato.

I principali itinerari NCL perfetti per gruppi di viaggio multigenerazionali includono: Norwegian Viva – Viaggi di 9 e 10 giorni nelle Isole Greche e nel Mediterraneo orientale, in partenza da Istanbul, Turchia; Venezia (Ravenna); o Roma (Civitavecchia), Italia, questi itinerari ricchi di scali e senza giorni di navigazione permettono alle famiglie di scoprire ogni giorno una nuova destinazione.

A bordo, 16 ristoranti selezionati, tra cui Indulge Food Hall, rendono facile per le famiglie ritrovarsi secondo i propri tempi, mentre attrazioni come il Viva Speedway, le aree giochi d’acqua e il Vibe Beach Club riservato agli adulti danno a ogni generazione la libertà di plasmare la propria esperienza di vacanza. Norwegian Epic – 7 giorni nel Mediterraneo occidentale.

Queste partenze open-jaw iniziano o terminano a Barcellona, Spagna, o Roma (Civitavecchia), Italia, offrendo un ampio mix di città culturali celebri e highlight costieri, oltre ad attività a bordo per la lista dei desideri di ogni viaggiatore.

Norwegian Star – Nord Europa e Islanda Itinerari più lunghi attraverso Islanda, Scozia e Norvegia, con partenza da Southampton, Inghilterra, o Reykjavik, Islanda, offrono opportunità di immersione culturale più profonda con semplicità logistica. Navigazioni panoramiche, città costiere e il comfort del pernottamento a bordo della stessa nave rendono l’esplorazione più semplice, mentre la maggiore durata dell’itinerario favorisce nel complesso un ritmo più rilassato.

Per ispirare le famiglie a pianificare il loro prossimo viaggio condiviso, NCL lancia una Flash Sale a tempo limitato disponibile fino al 30 giugno 2026, con crociere in Europa. Durante questo periodo, gli ospiti che prenotano una cabina con balcone o superiore possono inoltre usufruire del popolare pacchetto Free at Sea TM di NCL. L’offerta arricchisce l’esperienza complessiva di crociera con vantaggi aggiuntivi come pacchetto bevande, esperienze di ristorazione specialty e Wi-Fi powered by Starlink, supportando ulteriormente la flessibilità e la semplicità che le famiglie apprezzano quando viaggiano insieme.

Per maggiori informazioni sulla flotta della compagnia e sugli itinerari in tutto il mondo, o per prenotare una crociera, è possibile visitare

www.ncl.com.

I dati del sondaggio si basano su interviste online condotte con membri del panel YouGov che avevano precedentemente accettato di partecipare. In totale, sono state intervistate 1.051 persone tra il 20 e il 26 maggio 2026 in Italia. Il sondaggio è stato campionato per quote e i risultati sono stati successivamente ponderati di conseguenza. I risultati sono rappresentativi della popolazione residente in Italia per età, genere e regione.

– news in collaborazione con Norwegian Cruise Line –

– foto ufficio stampa Norwegian Cruise Line –

(ITALPRESS).