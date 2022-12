Croazia e Argentina promosse in semifinale

Il mondiale oggi è entrato nella fase più calda con l’inizio dei quarti di finale. Sono rimaste solo otto squadre a darsi battaglia per aggiudicarsi il sogno di accedere tra le prime quattro del mondo.

Oggi è stata la giornata di esordio per Croazia-Brasile disputatasi alle 16,00 e Olanda-Argentina disputatasi alle 20,00

CROAZIA-BRASILE 1-1 (2-4 dcr)

Il calcio è veramente lo sport più bello del mondo. Dall’estasi all’inferno e dall’inferno all’estasi è veramente un attimo. La Croazia elimina il Brasile ai calci di rigore dopo una partita contro i verdeoro inspiegabilmente al di sotto dei suoi standard abituali,. Ma la Croazia, sena un centravanti di ruolo ha comunque resistito e ha portato in porto la partita ai calci di rigore andando così in semifinale.

I tempi regolamentari si chiudono sullo 0-0 e proprio alla fine del primo tempo supplementare è Neymar a portare il Brasile in vantaggio dopo aver ricevuto un passaggio perfetto di Paqueta al termine di uno scambio. Brasile in estasi e tifosi croati in piena disperazione. Ma si sa, il calcio perché può accadere di tutto e infatti al minuto 116, quindi a 4 minuti dal trionfo del Brasile arriva il pareggio della Croazia con Petkovic che di sinistro indirizza alla destra di Allison e trova anche la deviazione di Marquinhos che mette fuori causa il portiere brasiliano.

Si va così ai rigori con il Brasile col morale a terra e la Croazia con la carica e l’entusiasmo nel cuore. Mentre dal dischetto la Croazia è implacabile, il Brasile viene castigato invece dagli errori di Rodrygo e Marquinhos.

La Croazia approda così in semifinale e il Brasile torna a casa tra tanta amarezza e delusione

OLANDA-ARGENTINA 3-4 (dcr)

E’ l’Argentina la seconda semifinalista alla luce del verdetto dei calci di rigore. Al 35mo è Molina a portare in vantaggio l’Argentina dopo essere stato imbeccato da Messi con un passaggio senza neanche guardarlo. Molina arriva davanti a Noppert e riesce a infilarlo sulla sua destra.

Al 72mo l’Argentina raddoppia con Messi su calcio di rigore per uno sciocco fallo commesso da Dumfries su Acuna. Ma la partita si riapre al minut0 83mo con un meraviglioso colpo di testa di Veghorst che insacca un traversone proveniente dalla destra e infilato nell’angolo opposto alle spalle di Martinez.

Ma al 101 minuto accade l’impensabile con l’Olanda che arriva al pareggio con un altro gol di Veghorst che realizza su un assist del compagno Koopmeiners che su punizione finta il tiro e poi serve il compagno con un rasoterra centrale e che infila per la seconda volta Martinez,

Si va ai rigori ancora una volta ed è l’Argentina a spuntarla col definitivo rigore di Lautaro Martinez che regala ai sudamericani la gioia della semifinale.

Croazia e Argentina promosse in semifinale dovranno vedersela con le vincenti tra Inghilterra-Francia e Portogallo-Marocco

Mi piace: Mi piace Caricamento...