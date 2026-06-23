Cristiano Ronaldo, la rinascita ai Mondiali: “Non sono finito, I’m back”

(Adnkronos) – “Sembrava che mi fossi ritirato. E invece I’m back”. Cristiano Ronaldo gonfia il petto dopo la doppietta realizzata nel 5-0 con cui il Portogallo ha travolto l’Uzbekistan ai Mondiali 2026. Il 41enne diventa il primo giocatore ad andare a segno in 6 edizioni della World Cup. Il record consente a CR7 di cancellare le critiche ricevute dopo l’opaca prestazione nel match d’esordio, pareggiato 0-0 contro la Repubblica democratica del Congo. “I’m back”, dice Ronaldo in campo. Uno sfogo spiegato poi all’emittente SporTV: “Così nessuno se lo dimentica. Questa è la miglior risposta alle critiche? Sempre!”.

“Sono molto contento, ma la cosa più importante è il lavoro della squadra, la fiducia che avevamo. Abbiamo ricevuto molte critiche durante la settimana, sapevamo che sarebbe successo: ma la squadra ha lavorato bene, siamo migliorati molto. Ci sono situazioni negative che si rivelano utili alla fine”, aggiunge. La doppietta vale un primato nel calcio mondiale. “È sempre bello battere i record, ma l’importante è aiutare la nazionale a raggiungere i suoi obiettivi. Puntiamo a passare al turno successivo e con 4 punti penso che siamo ad un buon punto. Sono molto contento”, aggiunge. “Dio aiuta chi lavora sodo. Sapevo che anche i miei compagni mi avrebbero aiutato. È stata una settimana difficile, una settimana buia per certi versi. Sembrava mi fossi già ritirato dal calcio. E invece ho resistito, come sempre, perché credo nel duro lavoro. È stata dura, lo ammetto, ma siamo tornati”.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)