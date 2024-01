Cristian Totti lascia il Frosinone e va a giocare in Spagna

(Adnkronos) – Dopo aver trascorso la prima parte della stagione con la Primavera del Frosinone, Cristian Totti va a giocare in Spagna in prestito fino a giugno. Il 18enne figlio della leggenda della Roma, Francesco Totti, si trasferisce al Rayo Vallecano, come mostrato nelle storie su Instagram anche dal papà, presente al centro sportivo della terza squadra di Madrid per seguire il primo allenamento del figlio. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

