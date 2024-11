Cresce la preoccupazione per la salute di Camilla: l’annuncio dopo giorni di silenzio

Dopo l’alta preoccupazione per la salute di Carlo e Kate, ora tutti sono in ansia per la Regina Camilla, che soffre per un’infezione toracica.

Come sta la Regina Camilla? Pochi giorni fa il mondo ha scoperto che la consorte di Re Carlo era stata colpita da una brutta infezione toracica e che si stava sottoponendo a una serie di cure mirate. Una malattia improvvisa che è sopraggiunta al termine di un mese molto impegnativo per la Regina. Lei e Carlo, infatti, si sono recati in tour in Australia, con un’agenda ricchissima di impegni che, probabilmente, li ha molto provati.

La Regina è apparsa serena e radiosa durante la visita ufficiale in Australia (che, ricordiamo, è uno dei Paesi del Commonwealth e quindi rappresentati dal Sovrano britannico). Nulla faceva presagire qualche problema di salute nascente in quel periodo. Eppure pochi giorni dopo è arrivato il drammatico annuncio.

La Regina ha dovuto rinunciare a prender parte al Remembrance Event, che celebra gli sforzi e i sacrifici delle forze armate britanniche. All’evento ha invece fatto la sua ricomparsa Kate Middleton, provata in volto ma serena e sorridente al fianco del suo William. Ma come sta adesso Camilla? Nelle ultime ore è arrivato il suo annuncio che ha chiarito tutto.

Camilla sta male, arriva il suo annuncio per i sudditi

Dopo giorni di silenzio passati a farsi curare, Camilla ha da poco dato un annuncio che ha tranquillizzato tutti. Lo ha fatto durante un ricevimento a Clarence House (per la Booker Prize Foundation), la residenza reale in cui vive con Carlo. “Sto migliorando molto, ho un po’ di tosse”, ha detto Camilla a uno degli ospiti accorsi per l’evento, come si può vedere in un video recente pubblicato su X dalla corrispondente reale del Daily Mail Rebecca English.

La Regina ha poi aggiunto che nonostante la convalescenza e gli acciacchi teneva davvero a essere presente all’evento. In un altro video ha dichiarato: “Sto guarendo, ci vuole sempre un po’ di tempo per liberarsi di queste cose. Pensi di essertene liberato, ma poi rimangono lì per un po. Ma spero di essere guarita ora’”.

Insomma, i fan dei Royal possono tirare un sospiro di sollievo. Camilla si è quasi rimessa completamente e senza dubbio la vedremo presto al fianco di Carlo nei prossimi impegni pubblici. E, pare, non si dovrà aspettare molto.