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Crans Montana, Le Constellation “non sarà mai più un bar”: il progetto di uno spazio per giovani

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Le Constellation “non sarà mai più un bar”. Dovrà essere uno spazio “dedicato ai giovani”. Parola di Christophe Darbellay, presidente del governo vallesano, passati più di cinque mesi dalla tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Il Constellation “non sarà mai più riaperto come bar – ha detto al giornale ‘Le Temps’ -. Dovrà essere dedicato ai giovani”. 

Nell’intervista ha parlato anche del progetto di “realizzazione di un memoriale”, che dovrà essere “bello, sereno, accessibile, un omaggio degno per coloro che hanno perso la vita, che sono rimasti feriti, che hanno assicurato soccorsi e assistenza alle vittime”. Una commemorazione, ha concluso, è prevista per il prossimo primo gennaio, a un anno dalla tragedia. 

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