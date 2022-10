Covid: stop alle mascherine sui mezzi pubblici, ma un terzo dei passeggeri teme il virus e la indossa

È scattato sabato scorso, primo ottobre, lo stop all’obbligo delle mascherine sui mezzi pubblici in tutta Italia. A qualche giorno dal decadere del vincolo però un terzo dei passeggeri nella Capitale continua a tenerla. Tra i motivi che spingono romani e turisti a indossare il dispositivo medico c’è ancora, dopo quasi tre anni, il timore del virus. “Ho preso il Covid e sono stata molto male, ho ancora paura”, racconta una passeggera che indossa la mascherina sulla metro A. “Sono vaccinata ma nei luoghi chiusi e affollati come i mezzi penso continuerò a tenerla”, prosegue. Dopo la decisione del ministero della Salute, sono parecchi i pendolari di Roma che su metro e autobus viaggiano ancora con la Ffp2. Tra loro ci sono anche molti fragili e anziani. “Sono appena stato a un appuntamento in ospedale e lì sono ancora tutti bardati”, spiega un uomo sull’ottantina che è appena sceso dal bus della linea 40 su via Nazionale. “Per carità, se non si deve portare non si porta ma se mi sento raffreddato o qualcuno starnutisce la metto, e la metterò anche nei posti affollati anche perché ho visto che i casi sono in aumento”.

Tra chi non la porta invece sono molti quelli che hanno abbandonato l’utilizzo del dispositivo medico già da tempo. Altri invece dopo il lungo periodo di restrizioni sono stanchi o scettici. “Ho già preso il Covid due volte, quindi non ne vedo l’esigenza visto che anche i casi sono calati e dopo due anni di chiusure e restrizioni mi sono stancato e vorrei tornare alla normalità, abbiamo fatto quello che doveva essere fatto”, prosegue un pendolare in Piazza dei Cinquecento, vicino alla stazione Termini. Intanto fino al 31 ottobre in tutta Italia rimane in vigore l’obbligo di indossare la mascherina negli ospedali e nelle Rsa, sia per utenti che per visitatori e lavoratori. L’obbligo di utilizzo su autobus, metropolitane, treni e pullman era stato prorogato nel giugno scorso fino al 30 settembre. Decaduto l’obbligo anche nelle scuole, sia per i docenti che per gli alunni, mentre rimane la raccomandazione di utilizzo per le persone fragili.

