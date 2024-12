Cosa si nasconde dietro la decisione drastica di Wanda Nara? Tutta la verità su Mauro Icardi

Cambia tutto nella vita di Wanda Nara che, a pochi giorni dal Natale, spiazza tutti con una scelta clamorosa.

Anche le più belle favole d’amore possono finire come accaduto a quella di Wanda Nara e Mauro Icardi. L’amore tra la showgirl e il calciatore argentino è nato anni fa quando lei, dopo aver chiuso il matrimonio con maxi Lopez con cui ha avuto i primi tre figli, ha deciso di voltare pagina proprio accanto a Icardi con cui non solo è convolata a nozze, ma ha anche formato una famiglia con la nascita di due bambine.

La coppia è sempre stata molto social mostrandosi molto unita e innamorata. Tuttavia, nell’ultimo periodo, qualcosa tra i due si è rotto al punto che Wanda ha ufficializzato la storia con il nuovo compagno, ma ha anche mandato via di casa il marito.

Wanda Nara e Mauro Icardi: così è finito il grande amore

Dopo aver ufficializzato la relazione con il rapper L-Gante con cui starebbe da ben tre anni nonostante la separazione da Icardi risalga a poco tempo fa, Wanda Nara avrebbe deciso di sfrattare dalla casa che ha in Argentina l’ormai ex marito Mauro icardi. Dopo l’infortunio al ginocchio, l’attaccante aveva deciso di seguire la riabilitazione a Buenos Aires stabilendosi nella casa di Wanda ma non tutto sarebbe andato come previsto perché l’attaccante sarebbe stato sfrattato dall’appartamento in questione.

Wanda, come fa sapere la Gazzetta dello Sport, aveva prestato la casa al padre delle sue figlie intimandogli di restare fino al 25 novembre. Termine che, tuttavia, il calciatore non avrebbe osservato. Wanda, così, ha deciso di non concedergli altri tempo e, in piena notte, accompagnata da alcune persone del suo entourage, si sarebbe presentata sotto casa intimando all’ex marito di lasciare l’appartamento. Di fronte al rifiuto di Icardi, Wanda avrebbe anche chiamato la polizia parlando della presunta presenza di armi in casa ma gli agenti, dopo cinque ore di perquisizione, non hanno trovato nulla.

“Gli ho prestato la mia casa con il cuore, come farei con chiunque o come faccio anche con il mio ex marito Maxi Lopez ogni volta che torna qui. Ma poteva restarci fino al 25 novembre, poi ne ho avuto bisogno per motivi personali“, le parole di Wanda ai media locali. Icardi, così, si è difeso con una controdenuncia.