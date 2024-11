Cosa ha Mario Cusitore, dopo il silenzio a Uomini e Donne arriva il retroscena sul messaggio per Ida: “Se potessi…”

E’ ormai da qualche puntata che Mario Cusitore ha un’aria diversa da quella del solito, le parole che sembrano essere per Ida.

Mario Cusitore da quando ha deciso di chiudere con Margherita e Morena sembra avere un’aria molto scocciata a Uomini e Donne. Anche nella puntata andata in onda il 13 novembre l’abbiamo visto taciturno, con uno sguardo che si direbbe quasi perso. A notarlo è stata anche Tina, che già nella prima parte della registrazione aveva ironizzato sulla “presenza/assenza” del cavaliere. Adesso sono arrivate le parole che sembrano essere per Ida Platano.

La Cipollari è noto come non perda occasione di punzecchiare Mario, così da qualche puntata ironizza sul fatto che il cavaliere ha un’aria strana, è silenzioso e gli domanda sempre se sta bene. Ma cosa ha davvero Mario Cusitore?

Le parole di Mario Cusitore fuori da Uomini e Donne, sono per Ida Platano?

Mario ha deciso di troncare la frequentazione con Margherita e Morena dicendo che con entrambe non vedrebbe un futuro, sebbene gli piacciano fisicamente, non riuscirebbe ad andare oltre. La cosa ha chiaramente generato un dibattito nelle ultime puntate, il cavaliere è stato più volte accusato dalle dame e dagli opinionisti per il suo comportamento, tant’è che ha anche detto di voler lasciare il programma.

Cosa che al momento non ha fatto, ma nelle ultime puntate di Uomini e Donne – come in questa del 13 novembre – abbiamo visto nuovamente un Mario Cusitore taciturno, che ha parlato solo se interpellato, quasi come se si scocciasse di essere lì. Così in tanti si stanno chiedendo cosa abbia, ad alimentare la curiosità è comparso un suo messaggio sui social che sembrerebbe indirizzato a Ida Platano.

Ricordiamo che all’inizio del programma Cusitore aveva detto di provare dei sentimenti per Ida, aveva raccontato i vari tentativi fatti nel corso dell’estate e aveva sperato di avere un confronto con lei nella prima puntata di Uomini e Donne. Ma l’ex tronista non ha voluto vederlo e pare che abbia definitivamente chiuso con lui. Qualche tempo fa ha anche raccontato di stare con una persona, a dimostrazione che ha voltato pagina.

Cosa che potrebbe non aver fatto Mario, come si vede dall’immagine condivisa nelle sue storie, ha scritto: “Se potessi tornare indietro oggi sarei migliore e più felice“. Parole che è praticamente impossibile non collegare al suo percorso con Ida, potrebbe aver voluto dire che avrebbe fatto le cose diversamente e oggi magari avrebbe una storia con l’ex tronista e sarebbe davvero felice. Chiaramente si tratta solo di supposizioni, ma per i fan di Uomini e Donne il messaggio sarebbe chiaro, anche perché per le cose che ha detto di Morena e Margherita non sembra essere assolutamente per una delle due.