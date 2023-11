Cortellesi inarrestabile, ‘C’è ancora domani’ sfiora i 13 milioni al box office

(Adnkronos) – Continua la marcia inarrestabile di 'C’è ancora domani' al box office italiano: per il terzo weekend di fila, l’esordio alla regia di Paola Cortellesi ha ottenuto il primato degli incassi guadagnando nel fine settimana altri 4.501.776 di euro e sfiorando i 13 milioni di euro totali (12.935.171). Impressionante la media copia del film – 7.078 euro – che diventa uno dei maggiori incassi cinematografici in Italia dal 2021, sopra La sirenetta, secondo quanto riporta il sito specializzato cinematografo.it. Debutta al secondo posto del botteghino 'The Marvels' con 1.585.950 euro (media di 3.975 e un totale, con gli incassi di mercoledì 8 novembre, pari a 1.868.351). Terzo l’horror 'Five Nights at Freddy’s', con 876.813 euro (media di 2.415 e un totale di 4.825.486). Al quarto posto un’altra new entry, 'Trolls 3 – Tutti insieme', con 874.229 euro (media di 2.153 e un totale, con le anteprime, di 1.197.319 euro). Quinto 'Comandante' di Edoardo De Angelis: il film con Pierfrancesco Favino aggiunge 700.151 euro (media di 1.370) al suo incasso complessivo che sale a 2.653.400 euro. Così il resto della top ten: 6° 'Killers of the Flower Moon' di Martin Scorsese (288.957 euro nel weekend, totale 4.896.299 euro); 7° 'Saw X' (273.921 euro, totale 3.369.529 euro); 8° 'Me contro te Il film: Vacanze in Transilvania' (180.767 euro; totale 4.455.466 euro); 9° 'Anatomia di una caduta' (136.341, totale 748.265 euro); 10° 'Joika – A un passo dal sogno' (70.401 euro; totale 237.741). Praticamente invariato l’incasso complessivo dell’esercizio rispetto al weekend precedente (10.080.979 euro, -1%), che segna invece un +47,75% rispetto al dato registrato sul weekend dello scorso anno, quando in testa c’era Black Panther: Wakanda Forever. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...