Corale Polifonica Città di Anzio: Concerto in Basilica

Grande successo per “Concerto in Basilica”, un evento musicale e culturale che ha strabiliato la Basilica S. Teresa ad Anzio, stracolma di persone. Ammirazione per la meravigliosa per “Missa Sanctae Teresiae” composta e diretta dal M° Michele Zanoni. Un concerto emozionante presso la Basilica S. Teresa del Bambin Gesù, sabato 5 agosto, in occasione del 97° anniversario della posa della prima pietra. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Anzio, Corale Polifonica Città di Anzio, Associazione Anzio Futura e l’Associazione Chorus Inside Lazio. Il Presidente dell’Associazione Anzio Futura ha ricordato un importante progetto che sono riusciti a realizzare come sostegno alla cultura ed alla musica, “Un pianoforte in comune”. Sono riusciti ad acquistare un pianoforte a coda ed è stato messo a disposizione dei musicisti, Associazioni, e scuole di musica che ne vogliono usufruire nella Basilica di S. Teresa, grazie agli sponsor ed i M° Masci e Zanoni, musicisti e Coro.

Il Presidente della Corale Polifonica Città di Anzio Avv. Stefano Bertollini ha salutato tutti i presenti e ringraziato gli artisti e musicisti che hanno permesso il concerto. Ha ribadito con forza “La cultura esiste ed è fondamentale nella nostra società, la presenza di tutti voi oggi qui in Basilica lo dimostra. La Corale Polifonoca Città di Anzio rappresenta la nostra città, si occupa di iniziative musicali e culturali. Siamo qui per celebrare l’anniversario della posa della prima pietra della meravigliosa Basilica di S. Teresa. Il M° Michele Zanoni ha realizzato una sua composizione musicale che presenterà per la prima volta in occasione di questo evento speciale”. Il Prof. Clemente Marigliani ha introdotto storicamente la posa della prima pietra della Basilica di S. Teresa. L’8 agosto 1926 il vescovo diocesano Cardinale Granito Pignatelli di Belmonte alla presenza delle Autorità religiose e civili, poneva la prima pietra dell’erigendo tempio. Ci vollero ben 13 anni di lavoro.

Il concerto è stato aperto dal M° David Masci, Corale Polifonica Città di Anzio, pianoforte Prof. Pierluigi Colaceci, solista Ada Rescigno. Si sono susseguiti i brani: Giuseppe Verdi “La Vergine degli Angeli”, Ennio Morricone “Ave Maria Guarani”, Wolfgang Amadeus Mozart “Lacrimosa”, Antonio Vivaldi “Gloria”.

Il M° Michele Zanoni ha incantato ed emozionato i presenti con “Missa Sanctae Teresiae”, prima esecuzione assoluta composta e diretta dal M° Zanoni, progetto e sogno diventato realtà sul quale lavorava da 10 anni. Ha realizzato melodie che sembrano essere state composte per accompagnare dei film, colonne sonore che hanno ricordato Ennio Morricone. Il M° Michele Zanoni, medico e compositore, si diplomato in pianoforte presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma. Tra le sue produzioni musicali e collaborazioni ricordiamo: nel 1992 compone la colonna sonora del film “Edizione straordinaria” regia di Luigi Regoni, dal 1997 al 2002 ha collaborato come regista audio in programmi radiofonici per Radio RAI 1 e Radio RAI 2.

Si sono esibiti la Corale Polifonnica Città di Anzio, Orchestra d’Archi, soprano Elisabetta Primavera, Miriana Colagiovanni, Rossana Pergallini, Maria Regina Puccillo, Giulia Ricci, Maria Ausilia D’Antona. Contralto Eleonora Cipolla. Tenore Mauro De Santis, Alessandro Napolitano. Basso Cristian Alderete, Daniele Soriano. Violini Franco Scozzafava, Teodora Di Fede, Dashamir Hoxha, Andrea Camerino, Rodolfo Avila, Chiara Baldini. Viole Samantha De Concilio, Cristiana Caccavale. Violoncelli Matteo Cutillo, Fiorenza Mercatali. Contrabassi Vincenzo Corsi, Valeria Borghese.

Credit Photo: PH Salvatore Annaloro