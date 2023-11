Coppa Davis, oggi Italia-Serbia: Sinner contro Djokovic per la finale

(Adnkronos) –

Italia contro Serbia per un posto nella finale della Coppa Davis 2023. Oggi a Malaga il tennis azzurro può scrivere una pagina storica. Jannik Sinner guida il team del capitano Filippo Volandri contro Novak Djokovic, numero 1 del mondo, e la sua squadra. In palio, la finale da giocare contro l'Australia, promossa dopo la vittoria contro la Finlandia. Si comincia alle 12 con il primo singolare. Poi il secondo match e, in caso di parità, l'eventuale doppio. Inutile girarci intorno, tutto ruota attorno ai nomi di Djokovic e Sinner che si ritrovano avversari a meno di una settimana dalle Atp Finals 2023. A Torino, Sinner ha conquistato la prima vittoria della carriera contro il 36enne serbo nella fase a gironi. L'extraterrestre di Belgrado ha vinto il secondo e più pesante round, dominando la finale e conquistando il titolo. Sinner e Djokovic saranno protagonisti del secondo singolare in programma. Il primo match, invece, è ancora avvolto nel mistero. Il capitano Volandri non ha ancora sciolto i dubbi. Può puntare su Matteo Arnaldi – battuto contro l'Olanda dopo aver sprecato 3 match point -, Lorenzo Musetti o Lorenzo Sonego, che nei quarti di finale ha fatto coppia con Sinner in doppio. Dubbi anche per il capitano serbo Viktor Toricki: in lizza il numero 33 del mondo Laslo Djere e il numero 46 Dusan Lajovic. In tv, la sfida sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 e RaiPlay. Dalle 13 alle 13.30 trasferimento su RaiSport HD durante il Tg2. Per gli abbonati a Sky, diretta su SKY Sport Tennis (canale 203) e sull'app SkyGo. In streaming sarà possibile seguire l'incontro sulla piattaforma Now. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...