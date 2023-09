“Contromano” è il nuovo singolo di stillpani

Dal 22 settembre 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Contromano” (Kimura), il nuovo singolo di stillpani.

“Contromano” prodotto da Luigi Tarquini (Etrusko) è un brano dalle forti sonorità pop, con un ritornello da urlare a squarciagola nei momenti di massima libertà, che racconta la storia d’amore che almeno una volta ognuno di noi ha vissuto, e prova a rispondere alla domanda “Noi due cosa siamo?”. È la seconda uscita dopo la firma con Kimura (LaPop).

Spiega l’artista a proposito del brano: “Contromano è il mio nuovo singolo, nato e cresciuto in poco tempo durante quest’estate. È un brano che ho voluto scrivere per una persona che a suo modo continua a stravolgermi la vita giorno per giorno. La canzone in sé racchiude le mie paure e la voglia di gridarle al mondo. Sin dal primo provino non mi ha lasciato alcun dubbio sulla sua potenza delle sue immagini e della sua melodia, abbiamo osato e sono felicissimo di averlo fatto. La similitudine con la macchina contromano rispecchia a pieno il periodo che ho vissuto tra luglio e agosto, l’ansia di poter perdere una persona a cui tengo in maniera viscerale ma che allo stesso tempo ha scardinato la mia parte più fragile”.

Presalva ora il brano: https://kimura.lnk.to/contromano

Biografia

Alessandro Paniccia in arte “stillpani” è un cantautore nato a L’Aquila il 12 aprile 1999. Inizia la sua carriera nel 2019 con il singolo “Immortale” che riscuote un buon successo in città. Seguono altri due singoli e la pubblicazione dell’EP “4912” nel 2020. Con questi brani riesce a fare buone esperienze nell’ambito live e attira su di sé attenzioni di case discografiche. Nel periodo 2021/2022 pubblica quattro singoli: “Pagine Vuote”, “Schiaffi”, “Sto Bene/Sto Male” e “Vertigine” che alternano varie sonorità l’una dall’altra. Nel 2023, dopo un piccolo periodo di inattività, pubblica “A Galla” e “Contromano”, singoli prodotti da Etrusko e Phonez (Alti Records), come tutti gli altri lavori precedentemente citati, e pubblicati da Kimura (LaPop).

“Contromano” è il nuovo singolo di stillpani disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica da venerdì 22 settembre 2023.

Instagram | Spotify | TikTok