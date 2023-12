Continia a crescere l’esperienza Stellantis &You

(Adnkronos) –

Stellantis &You, Sales and Services, nata dalla fusione di PSA Retail e Motor Village, è uno dei principali attori della distribuzione automotive in Europa e offre una gamma di 11 marchi iconici in 200 punti vendita. Solo negli ultimi tre mesi Stellantis &You ha dato ulteriore impulso alle sue attività commerciali in Europa e Marocco con tredici nuove aperture previste in sette diversi Paesi: Belgio, Regno Unito, Germania, Italia, Francia, Spagna e Marocco. Questa accelerazione continuerà nel 2024 con l'apertura di almeno due Brand House, che andranno ad affiancare quella di Milano Gattamelata, inaugurata nel febbraio 2023

Roberta Zerbi – Senior Vice President di Stellantis &You Sales and Services ha dichiarato: "Sono orgogliosa di guidare questa rete di vendita retail e ricambi in continua evoluzione che fa parte di Stellantis. Rappresenta tutta l'energia e l'attenzione di un rivenditore esperto, con decenni di esperienza al servizio dei clienti presso i nostri punti vendita in Europa e Marocco. Le complesse dinamiche del settore automotive e le nuove tendenze di consumo rappresentano un'opportunità per rinnovare il modello di distribuzione automobilistica attorno a un percorso digitale, per offrire ai nostri clienti le migliori soluzioni di mobilità sostenibile".

