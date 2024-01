Consigli Fantacalcio: 5 nomi per la 22a giornata

(Adnkronos) – Torna il campionato di Serie A e si riparte con la 22a giornata. Ovviamente riprende anche il Fantacalcio: tocca schierare la formazione in vista di stasera, con Cagliari-Torino che aprirà le danze alle 20.45. Di seguito troverete un nome consigliato per ogni reparto, oltre anche ad un profilo intrigante per chi gioca al Mantra.

Il portiere – Milinkovic-Savic: Con il Cagliari ci aspettiamo un match abbastanza chiuso e bloccato, dove le difese potrebbero dare il meglio di sè. Lui offre tanta fiducia ed è per questo che è da schierare ancora una volta. Difficile pensare possa prendere più di un gol.

Il difensore – Scalvini: Fin qui non ha disputato una stagione memorabile, anche in termini di bonus dove ha collezionato appena 1 assist. Manca il gol e occhio ai piazzati: il colpo di testa è una delle sue specialità e il +3 sembrerebbe nell'aria.

Il centrocampista – Colpani: A secco di bonus dalla 13a giornata, ha dinanzi a sé una partita che ci aspettiamo possa essere ricca di gol. Il Sassuolo subisce tanto e lui può fare sicuramente la differenza in termini di bonus. Il Monza ha un disperato bisogno di lui.

L'attaccante – Leao: Non segna addirittura dalla quinta giornata di Serie A. Un digiuno lunghissimo per uno del suo livello e che potrebbe terminare proprio nella prossima sfida, dinanzi al suo pubblico. Vorrà sbloccarsi a tutti i costi ed è da schierare.

Il nome Mantra – Lazovic (E/W): Dovrebbe essere titolare nel tridente contro un Frosinone che concede sempre tanto. Finalmente potrebbe tornare ad essere il Lazovic che conosciamo.

Fantacalcio.it per Adnkronos —sport/fantacalciowebinfo@adnkronos.com (Web Info)