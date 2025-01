Con questi 4 trucchi la batteria del cellulare ti durerà molto di più

Per far sì che la batteria del tuo smartphone duri più a lungo nel corso della giornata e nel tempo bisogna fare attenzione a questi dettagli: i quattro trucchi fondamentali.

Vi è mai capitato di trovarvi in giro per lavoro e di avere bisogno della connessione internet del vostro smartphone per portare a termine una call importante o per mandare documentazioni utili a chiudere una pratica ma non avere sufficiente batteria per farlo? Oppure vi è capitato di trovarvi fuori, avere un imprevisto e contemporaneamente il telefono spento?

Potrebbero sembrare dei casi limite, ma si verificano più spesso di quanto si possa pensare. Questo perché lo smartphone lo utilizziamo di continuo, è il nostro strumento di comunicazione, ma anche il nostro giornale, la nostra radio, il nostro riproduttore musicale e video, il nostro hub da gaming e navigazione quando siamo fuori di casa e non solo.

Difficilmente, infatti, si tiene conto della possibile emergenza e si tende ad utilizzarlo senza temere che la batteria si possa scaricare. Questo chiaramente può andare bene quando il dispositivo è appena acquistato, ma con il passare del tempo la batteria si degrada e la durata di una ricarica diminuisce fino a non riuscire a coprire un’intera giornata.

Va considerata, ovviamente, anche la tipologia di utilizzo che si fa del telefono. Chi fa chiamate incessantemente durante il giorno consumerà molta più batteria di chi si limita a guardare i social o a chattare su WhatsApp (o Telegram che sia), dunque correrà maggiormente il rischio di trovarsi senza la disponibilità del telefono.

Quali sono i trucchi da utilizzare per evitare che la batteria si scarichi in fretta

Per ovviare agli inconvenienti è bene prendere delle precauzioni, come ad esempio portare il cavo di ricarica con sé per caricare il telefono alla bisogna, oppure acquistare un powerbank da tenere come risorsa in caso di urgenza. Si può però anche prevenire il decadimento della batteria mantenendo 4 ottime abitudini.

La prima è ormai abbastanza nota ma quasi mai applicata, ovvero mantenere il livello di ricarica della batteria tra l’80 e il 20 per cento. Questa abitudine si sposa con la successiva che richiede di non caricare la batteria fino al 100% (e soprattutto di non mantenere in carica il telefono per lungo periodo dopo che ha raggiunto la carica massima) e non farlo scaricare del tutto.

La terza abitudine da prendere è quella di non utilizzare il telefono mentre è in carica. Molte volte lo si fa per esigenza, ma farlo comporta un surriscaldamento di tutto il sistema che potrebbe accelerare il decadimento della batteria. Infine ricordate di togliere sempre la cover quando mettere in carica il telefono, specialmente se si tratta di una copertura spessa.