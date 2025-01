Con del pane e delle scarole ho preparato un piatto unico e sostanzioso: una vera delizia

Chi desidera gustare un piatto unico e sostanzioso dovrebbe provare questa ricetta che ha come protagonisti il pane e le scarole.

In inverno, si sa, si ha voglia di piatti corroboranti e che riscaldino il cuore e il corpo. Al tempo stesso, però, non si ha voglia di passare troppo tempo dietro ai fornelli. Per questo un buon compromesso può essere regalarsi un piatto unico e sostanzioso, che dia il giusto nutrimento e l’energia ma che sia anche gustoso.

Bastano un po’ di pane, delle scarole e altri semplici ingredienti per realizzare un piatto ricco e saporito. Ecco in cosa consiste questa deliziosa ricetta.

La ricetta deliziosa con pane e scarole

Per una cena nutriente si può preparare un piatto unico e sostanzioso che ha come protagonisti del pane e delle scarole insieme a pochi altri semplici ingredienti. Si tratta infatti di realizzare una corroborante zuppa di pane e scarole che è quello che serve nelle fredde serate invernali.

Per prepararla occorrono:

1 cespo di scarola

4 fette di pane

4 uova

Una bustina di zafferano

Brodo di carne

Sale q.b.

Pepe q.b.

Olio evo q.b.

Per preparare la zuppa di pane e scarole la prima cosa da fare è pulire le scarole, lavarle e spezzettarle. Quindi passarle in padella con sale e olio per 5-10 minuti. Intanto tagliare le fette di pane e farle tostare su entrambi i lati. Prendere delle terrine e mettere sulla base le scarole, quindi il pane e poi un uovo su ogni fetta di pane, facendo attenzione a non far rompere il tuorlo.

Aggiungere il brodo di carne caldo in cui precedentemente si è fatta sciogliere una bustina di zafferano, condire con sale e pepe e coprire le terrine con carta di alluminio. Far cuocere per 10 minuti in forno ventilato preriscaldato a 180°C e servire. Come visto, questo è un piatto molto semplice e veloce da fare ma davvero saporito e sostanzioso.

Riscalderà nelle fredde serate invernali quando si ha voglia di qualcosa di buono ma senza perdere troppo tempo dietro ai fornelli. È un piatto povero perché fatto solo con verdure, pane e uova, ma davvero ricco di nutrienti essenziali. Infatti va servito come piatto unico, senza null’altro, dato che fornirà tutta l’energia di cui si ha bisogno e farà andare a letto sazi e felici.