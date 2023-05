Competenze digitali, i risultati del progetto ReEduco

ReEDUCO (Rethinking EDUcation COmpetencies. Expertise, best practices and teaching in Digital Era) è un progetto cofinanziato dal programma Erasmus+ – KA2 – che rientra nelle Partnership strategiche del campo dell’Educazione (progetto n. 2020-1-IT02-KA201-079433).

Considerato il drammatico disallineamento fra domanda e offerta di lavoro, la crescente percentuale di giovani NEET (Not in Education, Employment or Training), e la complessità dei percorsi di transizione, l’idea alla base del progetto è stata quella di creare spazi e opportunità per la sperimentazione e la collaborazione virtuosa tra studenti e docenti, con l’intento di promuovere la creazione di una filiera educativa intesa come macrosistema integrato: istruzione-formazione-orientamento universitario e transizioni lavorative.

Il progetto ha coinvolto partner di diversi paesi: il centro di ricerca Digital Technologies Education & Society dell’Università degli Studi Link, l’AIDR (Italia), la Hellenic Open University (Grecia), Insomnia, Acceleratore e Incubatore di impresa (Spagna), la Cyprus Computer Society (Cipro), e Omnia, l’Autorità congiunta di Educazione nella regione di Espoo (Finlandia).

Il progetto RE-EDUCO è stato sviluppato attraverso la realizzazione dei seguenti Intellectual Outputs (IOs) e di una azione trasversale di staff training.

IO1 – Analisi dei bisogni: cittadinanza attiva per una società digitale. L’IO1, realizzato sotto la responsabilità del centro di ricerca DITES, e con la stretta e virtuosa collaborazione con il partner italiano AIDR, ha previsto una attenta ricognizione del framework europeo sul tema indagato per poi dare avvio alla fase di ricerca sul campo a livello nazionale, con l’intento di comprendere, nei paesi partner coinvolti nel progetto, il disallineamento fra domanda e offerta di lavoro, determinato dall’innovazione digitale.

Tutti i report realizzati per i singoli contesti nazionali sono disponibili sul sito di progetto a questo link: http://re-educo.eu/outputs/

Sulla base dei risultati ottenuti, ciascun paese partner ha sviluppato percorsi rivolti alle scuole superiori e alle agenzie di formazione professionale, studenti e insegnanti. Tali percorsi sono stati suddivisi in: seminari informativi, attività di orientamento e corsi di formazione, e hanno coinvolto complessivamente più di 2000 studenti e quasi 300 insegnanti.

IO2 – Eccellenza nell’insegnamento, nell’apprendimento e nello sviluppo delle competenze. Sotto la responsabilità della Hellenic Open University (HOU, Grecia), si è proceduto allo sviluppo di una comunità di pratiche in ambiente di apprendimento e-learning. In questo modo, gli insegnanti dei diversi paesi partner hanno potuto condividere un percorso di apprendimento improntato a migliorare le metodologie per l’insegnamento/apprendimento potenziate dalle tecnologie digitali, condividere esperienze e pratiche, valutare tali strumenti in chiave critica. Al corso si sono iscritti complessivamente più di 650 docenti.

IO3 – Competizione scolastica: dall’idea di ricerca alla startup digitale. Sotto la responsabilità di INSOMNIA, partner spagnolo, i partner di progetto hanno organizzato nel proprio Paese una competizione scolastica internazionale, volta a promuovere lo sviluppo di idee creative e di competenze imprenditoriali e digitali fra gli studenti. Il concorso di idee ha previsto una serie di incontri di mentorship con esperti in diversi settori chiave per l’economia europea trainata dalla rivoluzione digitale (cambiamento climatico, educazione, salute e benessere, smartcities). Tali sessioni di mentorship hanno accompagnato i diversi gruppi di studenti e docenti, partecipanti al concorso, all’elaborazione di idee creative e alla loro valutazione da parte di una commissione di esperti di settore, che aveva il compito di selezionare le idee meritevoli di partecipare al contest internazionale. Il Liceo Buchner di Ischia, con i suoi cinque studenti, guidati dal prof. Raffaele Campanile, è risultato vincitore per l’Italia, presentando un progetto sul cambiamento climatico.

IO4 – Apprendimento attivo per l’innovazione digitale. Con l’IO4, realizzato sotto la responsabilità del partner Cyprus Computer Society, tutti gli studenti partecipanti al contest hanno potuto fruire di un test autovalutativo MyDigiSkills che indaga le aree di competenza digitale corrispondenti al framework europeo DIGCOMP (Informazione e Data Literacy; Comunicazione e collaborazione; Creazione di contenuti digitali; Sicurezza e Risoluzione dei problemi). Gli esiti valutativi del test hanno dimostrato che l’area in generale più debole concerne le competenze in programmazione, e corretto uso di licenze e Copyright. A valle di questa attività, i partner hanno progettato moduli educativi per supportare i gruppi di studenti nello sviluppo delle loro competenze digitali su questi temi.

Tutti i materiali di apprendimento prodotti durante questo output sono stati rilasciati in open access mediante il canale RE-EDUCO You Tube. L’obiettivo principale di tale canale è la creazione di uno spazio utile per condividere buone pratiche legate al mondo dell’apprendimento formale, informale, non formale tra partner, esperti, insegnanti e studenti, in una prospettiva internazionale.

Per valorizzare e dare testimonianza di tutto il lavoro svolto, e dei risultati raggiunti durante il progetto RE-EDUCO, sono stati realizzati due distinti prodotti di disseminazione. Un Rapporto finale, che sarà liberamente scaricabile dal sito ufficiale del progetto e una pubblicazione finale dal titolo Active Citizenship For The Digital Society. Expertise, Best Practices And Teaching In The Digital Era, a cura di Stefania Capogna, Danila Scarozza e Manuela Minozzi, edita dalla rivista scientifica Quaderni di Comunità Persone, Educazione e Welfare nella società 5.0, Anno 3 n. 1/2023, Roma, Eurilink University. Il volume si propone di contribuire a rielaborare il quadro teorico della cittadinanza attiva per una società digitale, offrire un quadro generale per la comprensione dei problemi e delle opportunità connesse alla trasformazione digitale e al suo impatto sul sistema educativo e sulla società, proporre un “approccio integrato” all’innovazione digitale nell’ambiente di insegnamento-apprendimento, e promuovere la condivisione delle migliori pratiche tra partner e stakeholder.

Per rimanere aggiornati sulle attività e i risultati di RE-EDUCO, e sulle iniziative promosse dal centro di ricerca DITES, leader del progetto, ci si può iscrivere gratuitamente alla newsletter quadrimestrale compilando il modulo disponibile a questo link.

Sito del progetto: http://re-educo.eu/