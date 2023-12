Comicità e divertimento al Teatro Studio 8

Al Teatro Studio 8 la comicità stand-up degli iQUOKKA

Nettuno – Sabato 16 dicembre ore 21,00

presso il Teatro Studio 8

Il nuovo spettacolo che portano in scena la compagnia teatrale “Quokka polo positivo” di Genova ha come titolo “Rete Quokka”, il delicato tentativo di rappresentare il concetto personale di televisione di 5 persone mai così diverse, tra analogico e digitale, che sfonda l’idea stessa di

format trasformandolo in uno zapping esistenziale.

Un tentativo di convivenza e di connivenza tra

musica, teatro, cabaret, stand-up e coinvolgimento. Con percorsi di scena consolidati come “a tu per tu tu per voi”, il programma che inizia da un tu e finisce in un voi nel quale un presentatore è alla disperata ricerca dello scoop politicamente corretto ma finisce sempre e comunque per trovarsi in situazioni imbarazzanti e, soprattutto, molto, molto scorrette. Non manca la rubrica sugli

animali alla National Geographic solo che gli animali li fanno loro stessi più che altro per scarsità di mezzi, né le pubblicità autogestite, nuovi gruppi musicali usa e getta, un po’ di quel sano impegno per l’ambiente che non non si può non parlare di sostenibilità o di resilienza, e il sesso, quello che non si fa ma si dice, si vede, si cerca, si esibisce e poi ci si stanca.

Sulla scena, in ordine di disperazione: una maschera neutra in crisi esistenziale, teleconduttori in rebound da psicofarmaco, tutti i gusti YouPorn più uno, un leggiadro agghiacciante girotondo di bambini, la verità “vi prego” sulla perversione, la ragazza che se l’è andata a cercare. Boomer, generazione X, millennials e post millennials uniti sul palco tra cabaret, teatro, musica e stand-up di gruppo, in cui si alternano questioni universali, e temi di attualità in uno spettacolo in continuo movimento dove la verità si svela senza tradire la fantasia.

Uno spettacolo divertente, intelligente, raffinato e ironico, ma anche capace di vedere al di là delle

apparenze consuete. Interpretato con magistrale bravura da Raffaele Barca, Alessandro Bergallo,

Raffaele Casagrande, Antonella Loliva, Matteo Traverso. Una Stand up Show di gruppo, capace di regalare al pubblico con sagacia e stile un’allegria contagiosa.

Info e Prenotazioni

3513555384