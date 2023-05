Come crescere nel settore HR: formazione e altre tecniche

Cosa si può ottenere da un master o da un corso di formazione in risorse umane? Iniziare questo tipo di percorso non significa solamente acquisire ulteriori nozioni riguardo quest’ambito ma soprattutto apprendere delle conoscenze che possono dare l’opportunità di fare carriera. Le nozioni di base infatti sono fondamentali per iniziare un percorso in ogni settore lavorativo ma ciò che permette di fare la differenza e di ottenere un avanzamento di carriera sono proprio le specializzazioni e le conoscenze più verticali. La tipologia di percorso formativo da intraprendere infatti, va valutata anche in base al livello di conoscenze iniziali. Come fare quindi per fare carriera nel mondo delle risorse umane? Ecco alcuni consigli su formazione e strategie di crescita lavorativa.

I percorsi di formazione strutturata per l’ambito HR

L’offerta di opportunità di corsi di formazione per il mondo HR è vasta e soprattutto rivolta a diverse tipologie di pubblico dai diplomati ai professionisti passando per i laureati. L’ambito HR infatti è accessibile con diversi requisiti di partenza. Non necessariamente infatti i master HR erogati da alcune Business School richiedono una laurea per la partecipazione. Esistono poi anche dei corsi di specializzazione. La differenza tra le due tipologie di corso è che il master solitamente è strutturato in più moduli e tocca tanti argomenti di uno stesso ambito.

Il corso di specializzazione invece è solitamente più mirato e più breve. Serve quindi ad acquisire solo una porzione di nozioni e di competenze molto specifiche. Il master quindi è una tipologia di corso più indicato per chi si sta approcciando da poco ad un determinato settore e vuole acquisire una visione più ampia dell’ambito lavorativo. È un’ottima opportunità anche per chi decide di voler cambiare percorso lavorativo approfondendo altri interessi.

Rimanere aggiornati con la formazione continua

Oltre ad orientarsi sui propri interessi, per scegliere un master o un corso di formazione si possono fare delle ricerche sulle competenze più richieste dal settore. In questo modo si potranno scegliere dei percorsi che vanno incontro sia agli argomenti di maggiore interesse ma che hanno un riscontro anche nella realtà lavorativa. In più, per essere aggiornati in maniera continuativa si possono ascoltare dei podcast, oppure iscriversi a newsletter di settore. Anche individuare dei professionisti particolarmente attivi su LinkedIn o su altri canali social è consigliabile per ampliare il proprio sapere.

Le attività per avanzare di carriera più velocemente

Avanzare di carriera significa anche sapersi creare delle opportunità. A questo proposito, alcune attività possono aiutare a creare la giusta occasione per incontrare persone del settore. Il consiglio quindi è quello di ampliare il proprio network di persone del settore con cui confrontarsi e perché no, essere preso in considerazione in caso ci siano nuove posizioni lavorative in vista. Per portare avanti questa attività può essere utile partecipare a convegni, workshop e incontri per apprendere qualcosa in più e vedere all’opera professionisti del settore. In queste occasioni porta sempre con te dei bigliettini da visita da lasciare agli altri nel caso sia necessario così che potranno ricontattarti anche per future collaborazioni.

Altro consiglio è quello di cercare di intraprendere da subito delle esperienze professionali iniziando gradualmente da livelli iniziali come gli stage utili da fare mentre si sta ancora finendo lo studio necessario alla professione. Molte aziende poi sono spesso alla ricerca di collaboratori esterni che fortificano il lavoro dei dipendenti per alcune attività.

Come fare un salto di carriera dopo aver acquisito le giuste competenze

Un salto di carriera non deve essere necessariamente qualcosa di drastico che arriva dopo molti anni, ma può essere anche un processo graduale che permette di crescere ulteriormente e di adattarsi alle dinamiche di altre aziende. Stiamo parlando del cosiddetto job hopping ovvero di un cambio frequente di lavoro che si allinea con le competenze raggiunte. Il job hopping va di pari passo con la richiesta del mercato del lavoro ma anche con le nuove conoscenze acquisite che si possono offrire.

Saltare da un lavoro all’altro infatti, anche in ambito HR, permette di acquisire ulteriori conoscenze, di poter ridiscutere le proprie condizioni contrattuali ma anche di ampliare il proprio network e conoscere nuovi modi di lavorare. Ogni azienda infatti ha le sue metodologie e la sua struttura e anche sapersi districare tra le diverse modalità lavorative è una skill importante, soprattutto quando si procede nell’ottica del job hopping.

