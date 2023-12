Comau ha sviluppato una linea di produzione completamente automatizzata

(Adnkronos) – Comau ha progettato e installato una linea di assemblaggio automatizzata ad alto volume per HYCET, azienda interamente controllata da Great Wall Motor e leader nella produzione di tecnologia DHT (Dedicated Hybrid Transmission). La DHT ibrida L.E.M.O.N. è un sistema di trasmissione di nuova generazione che permette l'uso simultaneo di motori a benzina e motori elettrici, consentendo tra di loro una condivisione efficiente della potenza. "La tecnologia DHT di HYCET rappresenta un'innovazione all'avanguardia nel settore dei veicoli ibridi e offre prestazioni eccezionali per il sistema DHT di Great Wall Motor. In qualità di nostro partner tecnologico, le capacità di progettazione e ingegneria di Comau confermano la loro posizione d’eccellenza in questo ambito", ha affermato Wu Hongchao, Vicepresidente di HYCET Technology Co.

"Durante tutta la fase di implementazione del progetto, Comau ha rispettato il programma dei lavori nonostante gli impatti ricorrenti della pandemia e ha garantito una qualità di produzione costante. Questa stabilità è fondamentale per i nostri obiettivi di produzione e ci consente di soddisfare le richieste del mercato e mantenere un'efficienza produttiva ottimale."



"Questo progetto rappresenta un'incredibile opportunità per lavorare con un'azienda pioniera nello sviluppo della tecnologia di trasmissione ibrida,”

ha spiegato Jeff Yuan, Comau Head of Countries Cluster APAC.

“Dando priorità a fattori come flessibilità e qualità, Comau ha progettato un processo di produzione che riduce al minimo la possibilità di errore, consentendo a HYCET di migliorare l'efficienza, ridurre i costi e raggiungere i suoi obiettivi di produzione su larga scala. Le nostre competenze nella mobilità elettrica sono supportate da una lunga esperienza nei settori dei motori tradizionali e dei sistemi a propulsione, contribuendo a posizionare Comau come leader nelle soluzioni per veicoli elettrici a livello globale."

