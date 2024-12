Colpo di scena al Grande Fratello, arriva Sonia Bruganelli: dopo Ballando il grande ritorno

Sonia Bruganelli ha fatto un annuncio inaspettato a chi la segue, dalla Rai passa subito a Mediaset e tornerà al Grande Fratello: la bomba.

Sonia Bruganelli tornerà al Grande Fratello, un annuncio del tutto inaspettato e una vera sorpresa per chi la segue da sempre. E’ stata proprio lei a fare questa comunicazione a chi la segue in una diretta, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha di fatto spiazzato tutti, poiché fino a qualche settimana fa è stata impegnata con Ballando con le Stelle.

Ma visto che è fuori dal programma, ora potrebbe essere libera di “andare dalla concorrenza” e così la rivedremo proprio al Grande Fratello, dove fino alla scorsa edizione è stata opinionista.

Sonia Bruganelli torna al Grande Fratello, sorpresa nel reality di Signorini

Sonia Bruganelli, archiviata l’esperienza a Ballando con le Stelle, di cui non si è mai detta particolarmente soddisfatta, è pronta a tornare a Mediaset, nel programma di cui fino alla scorsa edizione è stata opinionista. E’ stata lei stessa ad annunciare a chi la segue, in una diretta social, che lunedì 16 dicembre sarà presente al Grande Fratello.

L’opinionista non ha chiarito quale sarà il suo ruolo e se approderà nel reality condotto da Alfonso Signorini semplicemente in veste di ospite. Sicuramente sarà una presenza interessante, dal momento che attualmente la Bruganelli è un personaggio molto seguito. I suoi battibecchi con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle per molti avrebbero alzato di gran lunga gli ascolti del programma.

A chi le ha fatto notare questa cosa la Bruganelli ha spiegato che a detta sua gli ascolti del talent di Milly Carlucci sono andati molto bene perché questa è un’edizione ricca di ballerini forti e le ragioni del successo sono dunque altre. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha anche chiarito per chi farà il tifo, dicendo che la coppia che più le piace è quella composta da Tommaso e Sofia.

A questo punto non ci resta che aspettare la puntata del Grande Fratello di lunedì per capire cosa farà Sonia Bruganelli e quale ruolo avrà. E’ noto che quest’anno il programma non starebbe ottenendo ottimi risultati, motivo per cui la presenza dell’ex moglie di Paolo Bonolis potrebbe rientrare nelle varie strategie che la produzione starebbe mettendo in atto per risollevare gli ascolti e incuriosire maggiormente il pubblico. Nel corso del prossimo appuntamento, infatti, potrebbero esserci nuovi ingressi e colpi di scena.