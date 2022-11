Colleferro, Artena: denunce e segnalazioni per uso di stupefacenti

Due arresti, tre denunce e tre segnalazioni per uso personale di stupefacenti. È questo l’esito dell’attività dei carabinieri della compagnia di Colleferro negli ultimi giorni. Un totale di 169 persone identificate, 104 veicoli controllati, 2 esercizi commerciali, 16 persone sottoposte agli arresti domiciliari. I militari hanno, inoltre, ritirato tre patenti e multato automobilisti per mille euro. Diverse le denunce per detenzione di stupefacenti. I militari hanno denunciato un ventenne di Paliano con circa 8 grammi di hashish, suddiviso in dosi e circa 300 euro in banconote di piccolo taglio. Qualche ora più tardi, in Artena, i militari hanno controllato e fermato due giovani di Lariano che a bordo delle rispettive autovetture sono stati trovati in possesso di una modica quantità di stupefacente, cocaina e hashish. Per loro è scattato il ritiro della patente e la segnalazione in prefettura per uso personale di stupefacenti. I carabinieri della stazione di Valmontone, poi, ieri sera hanno controllato un 23enne di origini pakistane trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente per uso personale. Infine, un 39enne di Velletri, è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico oltre il limite minimo consentito dalla legge. Anche per lui il ritiro della patente e la sanzione amministrativa di oltre 500 euro.

I militari delle Stazioni di Artena e Segni, infine, hanno rintracciato e notificato un ordine di carcerazione per espiazione pena detentiva a, rispettivamente, una 36enne e un 49enne di Velletri. La donna è stata portata in carcere e dovrà scontare 4 anni di reclusione in ordine alla condanna riportata per reati predatori, commessi dal 2013 al 2019, mentre l’uomo dovrà scontare 8 mesi di reclusione, in regime di detenzione domiciliare, per la condanna in ordine i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale commessi nel mese di settembre 2015, a Colleferro.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...