Colle der Fomento, venerdì 15 settembre live al CSOA Forte Prenestino

Tappa romana per il Solo Amore Tour della storica formazione rap romana Colle der Fomento, che venerdì 15 settembre salirà sul palco CSOA Forte Prenestino di Centocelle.

Dedicato al titolo della prima biografia ufficiale pubblicata dalla band lo scorso anno, il tour vuole raccogliere nell’esperienza del live i migliori momenti della loro discografia. Masito, Danno e DJ Baro porteranno infatti sul palco una scaletta che rappresenta al meglio gli estratti dai loro quattro album Odio pieno, Scienza doppia H, Anima e ghiaccio e Adversus. Trent’anni di musica e parole che abbracciano le generazioni dell’old school, come pure le nuove leve che guardano al rap con rispetto e ammirazione. Uno spaccato musicale e culturale che parte dalla loro Roma e arriva in tutte le città italiane tra beat e passione, rime e consapevolezza. La data capitolina, come in molte altre tappe del tour, vedrà la presenza della backing band Dumbo Station. Benjamin Ventura (tastiere), Paolo Zou (chitarra), Stefano Rossi (basso) e Davide Savarese (batteria), accompagneranno il Colle con musica suonata dal vivo e brani riarrangiati per l’occasione.

Special guest della serata sarà il DJ e produttore romano Ice One, già membro fondatore dei Colle der Fomento e componente attivo della band fino al 1999. In apertura quattro colleghi di spicco della scena romana: Il Turco, Suarez, Rak e DJ Ceffo.

Venerdì 15 settembre

ore 21

CSOA Forte Prenestino

Via Federico Delpino, 187 – Roma

Ingresso a sottoscrizione

Infoline 0621807855