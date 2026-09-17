Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Cnel, Brunetta dà mandato ai legali contro Conte per “notizia falsa” su aumento ‘stipendio’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Il presidente del Cnel, Renato Brunetta, ha conferito ai propri legali mandato a promuovere ogni azione utile a tutela della propria onorabilità e reputazione, nei confronti di Giuseppe Conte”. Ne dà notizia il Cnel.  

“Le affermazioni rilanciate dal presidente del Movimento 5 Stelle – prosegue la nota – sono prive di qualsiasi fondamento. L’indennità corrisposta agli organi del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, al pari di tutti gli altri organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, è sancita da una norma di legge e determinata in conformità all’apposito regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica. Non vi è stato inoltre alcun aumento di quello che Giuseppe Conte definisce erroneamente ‘stipendio del presidente del Cnel. Si tratta della reiterazione di una notizia falsa e diffamatoria, di cui Conte dovrà rispondere nelle sedi competenti”, conclude la nota. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Meloni “Nei momenti difficili l’Italia dà il meglio di sè”

15 Aprile 2026

‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi è Film dell’anno dei Nastri d’Argento

18 Dicembre 2023

Non solo Sinner, da Rita Hayworth a Ed Sheeran: tutti i ‘rossi’ che hanno fatto la Storia

27 Novembre 2023

Riforma Aifa, ecco chi sono gli esperti che decidono sui farmaci

6 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno