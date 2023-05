Cittadini per Sabaudia: “Palazzine militari: nessun merito di Mosca”

“Il Sindaco Mosca nel consiglio del 5 maggio scorso ha dichiarato che è MERITO SUO il rifacimento delle “Palazzine dei Militari” in via Principe di Piemonte perché ha scritto al gabinetto del Ministero APPENA INSEDIATO, quindi a LUGLIO 2022!” evidenzia Paolo Mellano “ ma è una

FAKE NEWS in realtà i lavori sono iniziati a MAGGIO 2022, prima che fosse eletto il Sindaco Mosca, e le procedure per l’affidamento dei lavori erano iniziate già a GIUGNO 2021, quindi può anche aver anche scritto ma a cose fatte, quindi perché prendersi il merito in un consiglio comunale?“ si domanda Paolo Mellano e continua “Ci sono atti e lettere protocollate a dimostrare la grande bugia del Sindaco che abbiamo riportato sui social con una breve cronistoria.

L’ex Sindaco Gervasi inviò 3 segnalazioni all’8’ Reparto Infrastrutture del Ministero della Difesa, precisamente ad OTTOBRE 2019 prot. 35492, a MARZO 2021 prot. 14196 e l’ultima il 15 GIUGNO 2021 con prot. 26337.

Poi l’8’ Reparto Infrastrutture del Ministero della Difesa rispose il 21 GIUGNO 2021 con prot. 10772 che avevano GIÀ AVVIATO le procedure tecnico amministrative per l’affidamento dei lavori.

E quando terminate le procedure l’8’ Reparto Infrastrutture del Ministero della Difesa il 27 APRILE 2022 con prot. 16709 chiede al comune l’occupazione del suolo pubblico per iniziare i lavori a partire dal 28 aprile per 60 giorni e il Comune rilascia la CONCESSIONE n.11 del 9 MAGGIO 2022”

Sul tema interviene anche Imma Iorio “perché andare in consiglio a raccontare bugie, peraltro basta andare su Google Street e si trova una foto di MAGGIO 2022 che mostra l’inizio dei cantieri con l’impalcatura montata!”

Continua la Iorio “La nota positiva per Sabaudia che ora 2 palazzine sono state riqualificate e 1 è in corso d’opera. Inoltre con gli interventi degli ultimi anni, tra asfalto rifatto, marciapiedi sistemati dopo la calamità, la ciclabile affianco all’Eucalipteto e quella in completamento, senza dimenticare gli interventi sul Ponte Giovanni XXIII e i 5 milioni ottenuti per l’ex Spes, Via di Principe di Piemonte – terzo ingresso di Sabaudia e collegamento tra la città e il mare – sta finalmente acquisendo un aspetto decoroso!”

Entrambi lanciano un appello al Sindaco “Invece di raccontare cose non vere consigliamo al Sindaco, sempre per essere propositivi, che finita la ciclabile di piantumare i lecci lungo la strada in continuità con quelli presenti proprio davanti alle “palazzine dei militari”.

In quel caso, allora si, potrebbe prendersi il merito e crediamo anche il plauso dei cittadini!!!”

II consiglieri di Cittadini per Sabaudia Paolo Mellano e Immacolata Iorio