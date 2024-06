Circolo Scherma Anzio: la Categoria 2010 brilla con Boschi e Iadaresta convocati per il CPF di Spada

Il Circolo Scherma Anzio festeggia un anno di impegno e qualità, con la convocazione di due suoi atleti di punta della categoria 2010, Lorenzo Boschi e Giuseppe Iadaresta. Entrambi gli schermidori sono riusciti a entrare tra i primi 8 nel ranking nazionale, un risultato che testimonia il loro talento e la dedizione mostrata durante tutta la stagione.

La convocazione dei due atleti non poteva che includere anche la loro allenatrice, Giorgia Fontana, che li ha seguiti e supportati in ogni assalto. La sua guida e competenza sono state fondamentali per il raggiungimento di questo importante traguardo.

Il CPF di Spada maschile si terrà a Formia dal 13 al 17 giugno 2024 presso il CPO Bruno Zauli. Questo campus rappresenta un’opportunità unica per i migliori giovani schermidori, offrendo loro esperienza e formazione di alto livello. Durante il CPF, gli atleti parteciperanno a sessioni di assalti e preparazione fisica, potenziando le loro abilità tecniche e tattiche.

Il Circolo Scherma Anzio celebra con orgoglio questa convocazione, sicuro che Lorenzo Boschi, Giuseppe Iadaresta e Giorgia Fontana sapranno rappresentare al meglio il loro club, continuando a dimostrare il valore e l’impegno che li ha portati a questo prestigioso appuntamento.