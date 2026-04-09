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Ciocchetti (Fdi): “Farmaceutica fondamentale per l’Italia, legge delega per favorire investimenti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Aprile 2026
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(Adnkronos) – “Il lavoro che fa l’industria farmaceutica in Italia è fondamentale perché regge di fatto l’export del Paese, basta vedere i dati degli ultimi due anni. C’è dietro un lavoro di qualità che dobbiamo sostenere e investirci anche per fare in modo di riportare la produzione dei principi attivi in Italia e in Europa e non essere troppo dipendenti da Cina e India. La legge delega sulla farmaceutica serve proprio a questo: a semplificare, a ridurre i tempi di approvazione delle terapie, a ridurre il payback. L’obiettivo è rendere maggiormente serio e forte l’investimento delle industrie del farmaco in Italia. Un incontro come quello di oggi è stato molto importante”. Lo afferma Luciano Ciocchetti (Fdi), vice presidente XII commissione Affari sociali Camera dei Deputati, al termine dell’incontro ‘Dialoghi sull’innovazione accessibile – Innovaction’, promosso da Gsk e Adnkronos a Roma, realizzato con il patrocinio di Farmindustria e dedicato all’innovazione in ambito sanitario.  

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