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Cina, è nata la prima rivista in inglese per condividere i dati scientifici

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Giugno 2026
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ieri ha compiuto un passo importante verso l’apertura al mondo dei propri dati scientifici con la presentazione ufficiale di “Data Express”, la prima rivista accademica in lingua inglese del Paese dedicata ai paper sui dati.

La rivista è stata presentata durante una conferenza a Pechino, organizzata dall’Accademia cinese delle scienze (CAS), che ne supervisiona l’attività.

L’iniziativa punta a creare un “hub cinese” per lo scambio globale di dati scientifici e ad affrontare la sfida crescente di rendere i dati di ricerca ad alto valore reperibili, condivisibili e riutilizzabili, ha dichiarato la CAS.

Yu Guirui, studioso dell’accademia, è stato nominato caporedattore della nuova pubblicazione. Definendola una risposta a un “cambiamento storico” nel modo in cui viene condotta la ricerca, Yu ha osservato che i dati sono ormai un pilastro chiave delle scoperte guidate dall’intelligenza artificiale e che “Data Express” contribuirà a colmare una lacuna nel panorama cinese dell’editoria scientifica di alto livello.

La rivista è solo una parte di una visione molto più ampia. Oltre alla pubblicazione principale, la CAS prevede di presentare entro un anno una serie di riviste specializzate sui dati in settori come fisica, ecologia, biomedicina e ingegneria. Insieme, queste pubblicazioni formeranno un gruppo di riviste “Data Express”, colmando le lacune negli ambiti in cui la Cina non dispone attualmente di canali dedicati alla pubblicazione dei dati.

Secondo la CAS, il gruppo segna un cambiamento nell’approccio della Cina, che passa dall’esplorazione individuale alla guida nella collaborazione internazionale in materia di condivisione dei dati scientifici.

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Giugno 2026
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