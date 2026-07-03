Cina, 12 nuove professioni grazie alle industrie emergenti

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina prevede di riconoscere 12 nuove professioni, tra cui ingegneri dei gemelli digitali, tecnici dei robot a intelligenza incarnata e analisti dei dati sportivi, mentre l’economia del Paese, in rapida evoluzione, continua a generare nuove forme di occupazione.

Secondo un recente avviso del ministero delle Risorse umane e della Previdenza sociale, il Paese aggiungerà anche una serie di nuove specializzazioni nell’ambito di professioni esistenti, tra cui operatori della logistica a bassa quota, sviluppatori di agenti di intelligenza artificiale, ispettori dei veicoli a nuova energia e progettisti di ristrutturazioni a misura di anziani.

Questa iniziativa riflette gli sforzi della Cina per adattare la propria forza lavoro a una trasformazione economica segnata dalla rapida espansione delle industrie emergenti, dall’ampia applicazione delle tecnologie digitali e dalla crescente importanza del settore dei servizi, favorendo al tempo stesso nuove fonti di occupazione.

Dal 2019, il ministero ha pubblicato sette gruppi di nuove professioni, con un totale che ora ha raggiunto quota 110.

In particolare, il valore dell’industria cinese di base dell’IA ha superato 1.200 miliardi di yuan (circa 176,35 miliardi di dollari). Negli ultimi cinque anni, oltre 20 delle 72 professioni di nuovo riconoscimento sono state legate all’IA, evidenziando il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale nel rimodellare il mercato del lavoro cinese.

La Cina continuerà a promuovere nuove professioni e ad ampliare le opportunità di lavoro in settori come l’economia digitale, l’economia verde e la silver economy, secondo il suo 15esimo piano quinquennale (2026-2030).

Il ministero ha affermato che le nuove professioni proposte saranno inserite nella classificazione ufficiale delle professioni del Paese dopo un processo di consultazione pubblica. I relativi professionisti potranno quindi beneficiare delle politiche nazionali e delle misure di sostegno collegate.

Il ministero formulerà inoltre standard nazionali per le nuove professioni, al fine di orientare l’istruzione professionale, la formazione delle competenze e la valutazione dei talenti.

(ITALPRESS).