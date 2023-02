Ciampino, il Coro Polifonico sbarca ad Almada. I saluti della Sindaca Colella alla comunità portoghese

Il Coro Polifonico di Ciampino ha partecipato alla quarta edizione del Festival internazionale di cori “AlmaDa Voz”, svoltosi il 24 e il 25 febbraio nella cittadina portoghese di Almada, località balneare situata a pochi chilometri da Lisbona.

Per l’occasione, la Sindaca Emanuela Colella ha inviato una lettera di saluto all’Amministrazione locale e all’intera comunità cittadina ringraziando loro per “l’opportunità importante, che ci consentirà di proiettare il nome di Ciampino, Città che guido con amore e passione, in un panorama internazionale. La musica parla un linguaggio universale fatto di emozioni, in grado di superare qualsiasi barriera culturale e geografica. E il canto corale rappresenta uno strumento prezioso di coesione sociale e di sviluppo sostenibile. È proprio da qui che dobbiamo ripartire. Oggi avviamo un patto d’amicizia tra le nostre due Città, un ponte tra le nostre realtà corali, seppur geograficamente distanti, che vuole mettere in risalto i legami culturali e dare nuovo impulso alla creatività, al dialogo sociale valorizzando i rispettivi territori attraverso momenti di scambio specifici. Viviamo in un clima di incertezza, ma vogliamo guardare al futuro e puntare sul tessuto associativo, cuore pulsante di ogni comunità locale, per costruire un’alleanza che auspichiamo nel tempo possa sedimentarsi arricchendo le rispettive comunità”.

La Prima Cittadina ha sottolineato l’importanza del Coro Polifonico di Ciampino: “una realtà ben radicata sul nostro territorio, un punto di riferimento che quest’anno raggiungerà un importante traguardo, organizzando la 35esima edizione della sua tradizionale rassegna corale”, in programma il 27 e 28 maggio.