Chiara Ferragni al corteo contro la violenza sulle donne: “Dovremmo essere tutti femministi”

(Adnkronos) – Anche Chiara Ferragni ha preso parte, questa mattina, alla manifestazione organizzata a Milano in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'influencer milanese ha documentato la sua partecipazione all'iniziativa con post e storie rilanciati sui suoi social. "We should all be feminist", si legge sul cartello che tiene tra le mani in una foto pubblicata sul suo account Instagram e sotto la scritta "Oggi ed ogni cazzo di giorno". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

