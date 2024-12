Chiara Cainelli, l’incredibile trasformazione della concorrente del Grande Fratello: com’era a Uomini e Donne

L’incredibile trasformazione di Chiara Cainelli, concorrente del Grande Fratello 2024: ecco com’era ai tempi di Uomini e Donne.

Chiara Cainelli è una nuova concorrente del Grande Fratello 2024. Nata a Trento nel 1999 da papà tedesco e mamma boliviana, ha anche un fratello gemello, Stefano, a cui è legatissima. Ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2027 quando vince il titolo di Miss Trento senza riuscire, tuttavia, ad accedere alle finali di Miss Italia. Il nome di Chiara, tuttavia, è diventato più popolare quando sceglie di provare a cercare l’amore in tv.

Durante la stagione televisiva 2019/2020, partecipa come corteggiatrice a Uomini e Donne incrociando la sua strada con quella del tronista Carlo Pietropoli senza, tuttavia, riuscire a conquistare il suo cuore. Tuttavia, la partecipazione al dating show di canale 5 le permette di diventare popolare e di essere seguita anche sui social. Su Instagram, oggi, ha un profilo seguito da circa 20mila followers dove pubblica soprattutto foto professionali.

Chiara Cainelli ieri e oggi: com’era ai tempi di Uomini e Donne la concorrente del Grande Fratello 2024

A distanza di cinque anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, Chiara Cainelli è pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello 2024 per far girare la testa a qualche ragazzo. Se Lorenzo Spolverato ha ormai perso la testa per Shaila Gatta, Javier Martinez a cui la stessa Shaila ha preferito Lorenzo, potrebbe voltare pagina e provare a conoscere meglio chiara le cui foto stanno incuriosendo il popolo del web. Il motivo? La trasformazione della concorrente del Grande Fratello.

Anche ai tempi di Uomini e Donne, Chiara era bionda ma sfoggiava un taglio diverso così come era diverso anche il look. Oggi, infatti, ama indossare outfit che esaltano il fisico mozzafiato e di fronte al quale è difficile restare indifferenti.

Osservando, inoltre, attentamente le foto di ieri e di oggi della Cainelli, c’è anche chi nota qualche cambiamento nei lineamenti del viso alludendo ad ipotetici ritocchini che non sono affatto confermati. La trasformazione di Chiara, dunque, è da attribuirsi sicuramente ai cambiamenti che ha attuato rinnovando il taglio e il colore dei capelli. Non è da sottovalutare, inoltre, neanche il make up in grado di correggere quei piccoli difetti che tutti hanno senza ricorrere ad interventi estetici.

Quel che è certo, dunque, è che trasformazione o meno, Chiara Cainelli è indubbiamente bellissima.