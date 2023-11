Chi è Matteo Alieno, concorrente romano di X Factor 2023

È la nuova potenziale star di X Factor 2023, ma di sicuro uno dei talenti emergenti della scena cantautorale romana. Parliamo di Matteo Alieno, capelli a caschetto alla Beatles prima maniera, giacca e, a volte, dolcevita stile intellettuale del popolo anni ’60. Un richiamo nello stile e più o meno nelle sonorità a quegli anni, anche se rivisti in chiave moderna, insomma tipo Fulminacci o Calcutta. Dunque un artista di talento che sta cercando di farsi spazio e farsi apprezzare tanto dal pubblico quanto dalla giuria del talent X Factor. Nessuno sa come andrà a finire la sua esperienza nel programma, ma tutti si augurano che il ragazzo possa fare strada e imporsi sulla scena musicale nazionale. Ma per quanto riguarda il talent in programmazione su Sky Uno, in linea di massima su dodici concorrenti in gara Alieno è il sesto nella griglia dei favoriti. Come rivelano anche le quote sul vincitore di X Factor 2023 ad avere maggiori chance di successo finale sono soprattutto Angelica Bove, Sickteens e Maria Tomba. La sfida, peró, è apertissima.

La biografia di Matteo Alieno

Matteo Alieno è il nome d’arte scelto da Matteo Pierotti. Una scelta precisa, che vuole indicare un ragazzo che arriva da un’altra epoca e forse da un altro pianeta, come simpaticamente si legge nella sua autobiografia ufficiale. Cantante, produttore, autore e polistrumentista classe 1998, le ispirazioni di Matteo Alieno sono chiare, passando dai brani e dalla vena creativa legata a artisti storici del panorama italiano come Lucio Dalla, Lucio Battisti e Francesco De Gregori, per arrivare al rock classico, specialmente quello inglese di David Bowie, Rolling Stones e, naturalmente, Beatles. Ha all’attivo già due album e la sua carriera per così dire ufficiale comincia nel 2019 quando firma un contratto, il primo da professionista, con Honiro Ent. Alla fine di quell’anno, il 19 novembre, esce il suo primo singolo dal titolo “Non mi Ricordo”, che è anche diventato una sigla per un programma di RDS e contemporaneamente vincitore del “1MNext 2020”. Il brano fu accolto molto bene dal pubblico, che accettò questo nuovo cantautore romano grande entusiasmo. Lo stesso fece la critica che elogiò la sua vena artistica e la dimensione musicale. La sua carriera poi proseguì nel 2020, quando fece uscire il suo primo disco che aveva come titolo “Astronave”. Un album che nelle sonorità strizza l’occhio al britpop mischiato ai classici della canzone italiana, ma senza disprezzare inserimenti di synth ed elettronica. E proprio questa capacità di mash-up attira la curiosità della critica che lo elogia ancora una volta. Un buon lavoro che troverà spunto nel 2022, quando ad uscire è il secondo album dal titolo “Alieni“. Adesso il suo percorso passa per X Factor, non solo una vetrina pubblicitaria importante ma anche un’occasione per uscire dall’ambiente indie e sbarcare in quello Pop, un passaggio (non necessariamente attraverso i talent) che hanno fatto anche i suoi predecessori Carl Brave e Franco126. Alieno però cerca di distaccarsi, mettendo un po’ da parte i synth e riprendendo in mano la chitarra, rimettendola al centro del viaggio musicale e restituendola al pubblico. Una scelta che fino a questo momento sta pagando.