CES 2024: Searcode presenta Coverride

(Adnkronos) – Searcode, la startup calabrese Searcode, pioniere nella produzione di dispositivi di elettronica di consumo e già considerata tra le startup hardware più influenti in Italia, in occasione del CES 2024, ha annunciato Coverride, la prima cover elettronica per smartphone. Non c’era posto migliore del CES, conosciuto come il palcoscenico globale per l'innovazione, che si sta svolgendo a Las Vegas in questi giorni fino al 12 gennaio per mostrare al grande pubblico le caratteristiche uniche di Coverride, smartcase che permetterà agli utenti di personalizzare istantaneamente il design del proprio smartphone con immagini, animazioni ed NFT. Progettata con l'intento di non essere solo un accessorio di protezione ma un vero e proprio strumento di design, Coverride si adatta alle esigenze e ai gusti di ogni utente grazie ad un'app dedicata che offre accesso a un'ampia varietà di design creati da artisti, creator e influencer internazionali, lasciando allo stesso tempo all’utente la possibilità di personalizzare con contenuti ad hoc. Searcode estende il valore di Coverride anche al mondo corporate, offrendo alle aziende un innovativo strumento di marketing e dando vita ad un nuovo concept di gadget aziendale: attraverso una piattaforma in cloud dedicata, le aziende potranno centralizzare e gestire in remoto le cover dei dipendenti, aggiornando in tempo reale e in modo sincronizzato i contenuti visualizzati sui display. Questa funzionalità trasformerà ogni cover in un vero e proprio pannello pubblicitario in movimento, consentendo di veicolare messaggi promozionali, valori aziendali o annunci speciali direttamente attraverso i dispositivi di partner, dipendenti e clienti. L'impiego di Coverride come gadget aziendale offrirà alle aziende un vantaggio competitivo unico: la capacità di catturare l'attenzione in modo innovativo e coinvolgente, massimizzando la visibilità del brand in ogni contesto. Durante l'evento, i partecipanti avranno l'opportunità di vedere da vicino come Coverride integra arte, moda e tecnologia, trasformando il concetto di cover da semplice protezione ad accessorio di smart fashion. La presenza di Searcode al CES 2024 segna un passo importante nella mission dell'azienda, conl’obiettivo di diventare un punto di riferimento nell'innovazione tecnologica e nel design. Coverride è un prodotto brevettato e Made in Italy che sta catturando l’attenzione di investitori e distributori di elettronica da diverse parti del mondo e sarà esposta al Venetian Expo, Hall G, Stand 62201, dove Searcode farà parte della prestigiosa delegazione italiana coordinata dalla Italian Trade Agency (ITA). Per maggiori informazioni: searcode.com —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

