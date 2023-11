Caso Soumahoro, stasera l’inchiesta di ‘Striscia la Notizia’

(Adnkronos) – Stasera a 'Striscia la notizia', su Canale 5 alle 20.35, torna Pinuccio con l’inchiesta su Soumahoro, dopo che la Corte d’Appello di Bologna ha chiesto alla Camera dei deputati di far decadere dal seggio il parlamentare eletto a settembre del 2022 nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra in uno dei collegi proporzionali dell’Emilia-Romagna; "richiesta motivata da presunte irregolarità nella rendicontazione di 12.000 euro di fondi pubblici ricevuti in campagna elettorale", ricorda una nota del programma. L’inviato di 'Striscia', che si è occupato per mesi delle "incongruenze nelle raccolte fondi dell’ex sindacalista dei braccianti", ricorda come "a marzo, dopo che Soumahoro era già stato eletto, fosse ancora possibile versare soldi sulla piattaforma Politically per la sua campagna elettorale (ormai chiusa). Pinuccio fece anche la prova e la donazione andò a buon fine. Ma non si trovano tracce di quelli o di altri soldi sulla pagina ufficiale della Camera dei deputati, dove gli onorevoli devono pubblicare la rendicontazione dei soldi ricevuti". Infatti, riferisce la nota di 'Striscia la Notizia', "in quella del deputato di origini ivoriane tutti i nomi di chi ha donato sono stati oscurati. Operazione assolutamente legittima, ma perché a questo punto non fare chiarezza sui fondi? C’è qualcosa da nascondere?", si chiede il programma. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

