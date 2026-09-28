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Caso Regeni, condannati tre 007 egiziani e uno assolto per sequestro: cade accusa omicidio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Settembre 2026
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(Adnkronos) – I giudici della Prima Corte di Assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre otto ore, hanno condannato tre 007 egiziani imputati nel processo per il sequestro Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l’accusa di omicidio che era contestata a uno degli imputati.  

Ai colonnelli Uhsam Helmi e Athar Kamel Mohamed Ibrahim e al maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif sono stati inflitti dieci anni mentre il generale Tariq Sabir e’ stato assolto. In aula, oltre alla famiglia Regeni e il loro legale, l’avvocato Alessandra Ballerini, e al pm titolare dell’inchiesta, il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, è presente alla lettura del dispositivo anche il procuratore capo Francesco Lo Voi.  

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