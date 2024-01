Cartello con “Gaza libera da Hamas”, fischi a manifestazione Milano

(Adnkronos) – "Free Gaza from Hamas": è quanto si legge sul cartello che un ragazzo ha esposto fuori dalla finestra di un palazzo di via Padova a Milano, dove questo pomeriggio è svolta la manifestazione non autorizzata pro Palestina. Un messaggio ritenuto provocatorio da alcuni degli oltre 1.200 manifestanti, che hanno rivolto all'uomo fischi e grida "scendi". Nei video diffusi sui social, si sentono anche cori 'scemo, scemo' e minacce con la frase 'sappiamo dove abiti' —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

