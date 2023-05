Caro-affitti, Codacons: Da Ministri teatrino indegno sulla pelle degli studenti

Un teatrino indegno sulla pelle degli studenti che non risolve l’emergenza del caro-affitti e alimenta solo sterili polemiche. Lo afferma il Codacons, commentando lo scontro tra i ministri Validitara e Bernini in merito al caso delle proteste messe in campo dagli studenti italiani.

“Invece di litigare tra loro, i ministri farebbero bene a trovare soluzioni per affrontare il problema – spiega il presidente Carlo Rienzi – Le risorse per l’emergenza abitativa possono essere reperite attingendo ai milioni e milioni di euro che ogni anno le università italiane incamerano attraverso gli inutili test di accesso alle facoltà, a partire da quella di medicina. Test che hanno un costo enorme per gli studenti e che finiscono solo per arricchire le casse degli atenei”.

“Chiediamo inoltre al Governo Meloni di nominare un commissario all’emergenza affitti che si occupi esclusivamente di acquisire immobili nelle città universitarie da destinare agli studenti fuori sede, in modo da incrementare il numero di alloggi disponibili e calmierare i prezzi degli affitti sul mercato” – conclude Rienzi.