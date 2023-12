Carlo e Camilla scherzano prima dell’incoronazione: “Posso volare”

(Adnkronos) – Chi avrebbe mai detto che re Carlo può volare, ma la regina Camilla no? Lo si scopre guardando alcune clip in anteprima di 'The Coronation Year', il nuovo documentario sul primo anno di regno che sarà distribuito dalla Bbc il giorno di Santo Stefano e che segue i sovrani durante i preparativi della cerimonia per la loro incoronazione. Il dietro le quinte della storica giornata mostra un lato inedito dei regnanti con i due che scherzano e si divertono. Ecco allora, nelle riprese a Buckingham Palace, Carlo che sventola il mantello per la cerimonia, tenendolo per due lembi, e che afferma convintamente "posso volare!". Camilla invece la si vede dire, riferendosi al peso del proprio abito e con un bel sorriso a favore di telecamera, che "c'è sempre qualcuno che ti fa cadere". E, ancora, parlando dei paggi che le sollevano lo strascico del vestito, la si sente osservare in modo del tutto informale: "Eccoci con tutti i ragazzi! Non calpesterete mica il mio abito?!". A conferma di quanto sia stata faticosa la cerimonia per la regina, in un'intervista, sempre per 'The Coronation Year', Camilla parla del sollievo provato tornando a Buckingham Palace da Westminster Abbey: "Chiedete a qualsiasi attore che esce dal palco dopo aver fatto una performance in cui ha davvero messo molto…". Ma la scena più divertente del documentario è sicuramente quella della prova generale a Westminster Abbey, che vede re Carlo al cospetto dell'arcivescovo di Canterbury Justin Welby, mentre quest'ultimo dimentica le parole di una parte della liturgia. Il re viene mostrato mentre ride e scuote la testa quando l'alto prelato lo benedice, dicendo "…e la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, e con voi rimanga…", omettendo, perché non lo ricorda, e ammettendo di averla scordata, la parola conclusiva "sempre". Al che si sente Carlo sorridere con benevolenza e dire: "Eppure la deve aver già pronunciata in passato, lo so…". "Ho una memoria che probabilmente è buona quanto quella del nostro Spaniel. In altre parole, zero", ha commentato successivamente Welby. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)

