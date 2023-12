Capodanno, sale allerta terrorismo per feste in piazza: la circolare

(Adnkronos) –

Feste di Capodanno 2024 in piazza a rischio terrorismo. In una circolare firmata dal capo della Polizia, Vittorio Pisani, e inviata dal Dipartimento della Pubblica sicurezza a prefetture e questure, si afferma che "in considerazione dell'attuale delicato contesto politico internazionale, connotato dall'acuirsi di tensioni, soprattutto nell'area mediorientale, che hanno elevato il rischio di azioni di natura terroristica", i festeggiamenti di fine anno nelle principali piazze cittadine ma anche nei locali e nei ristoranti a cui parteciperanno numerossissime persone "rappresentano eventi da attenzionare con particolare riguardo sotto il profilo della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica". Inoltre, tenendo conto "'delle numerose mobilitazioni condotte, soprattutto nell'ultimo mese, da aderenti a movimenti ambientalisti" gli eventi di Capodanno, "specie quelli di particolare impatto mediatico" potrebbero essere considerati "un'occasione di massima visibilità per l'attuazione di iniziative contestative e dimostrative, anche con modalità eclatanti". La circolare indica inoltre che "nella pianificazione dei dispositivi dovrà essere dedicata una particolare attenzione al potenziamento delle attività di controllo del territorio e a carattere informativo in funzione della tempestiva individuazione di segnali e informazioni relativi all'organizzazione di raduni o feste illegali, tipo rave party" . —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)