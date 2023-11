Cambiamenti organizzativi nella Direzione PR Jaguar Land Rover Italia

(Adnkronos) –

Fabrizio Falcombello Musumeci Greco attuale Product & Launch Planning Senior Manager, prenderà il ruolo di Direttore PR e Stampa Jaguar Land Rover Italia.

Prenderà il posto di Isabella Podda, attuale Direttrice PR e Stampa di Jaguar Land Rover Italia, che tornerà a ricoprire il ruolo di Experiential and Partnership Senior Manager in JLR Europe, Fabrizio Falcombello Musumeci Greco è in Jaguar Land Rover Italia dal 2013. Fabrizio ha iniziato la sua carriera nel gruppo Renault e Nissan, crescendo professionalmente e ricoprendo diverse posizioni commerciali, con esperienze anche internazionali in KIA Europa in qualità di Responsabile Europe del Re-Marketing prima di entrare in Jaguar Land Rover Italia dove ha ricoperto diversi ruoli, tra cui come Responsabile dell'area prodotto. All'interno della Direzione PR, Cinzia Greco, Press Office Manager Jaguar Land Rover Italia riporterà a Musumeci Greco, restando sempre un punto di riferimento importante nei rapporti con la stampa e nelle comunicazioni direttive che riflettono la brand reputation.

