Calenda, risultato Pd disastroso, dispiaciuto per la Bonino

“Il Pd ha avuto un risultato disastroso”. Lo ha affermato Carlo Calenda, leader del Terzo Polo, commentando i risultati elettorali nel corso di una conferenza stampa. “Mi spiace che Emma Bonino non entri in Parlamento nonostante tutti gli insulti ricevuti. Il Pd l’ha usata in questo gioco contro di me. Mi spiace anche per +Europa che scompare come partito ma continuo a pensare che le porte debbano continuare ad essere aperte”.

“Noi abbiamo presentato un’alternativa non populista ma il Paese ha consapevolmente scelto di andare avanti sula strada populista. La nostra battaglia è stata e sarà contro questo modo di fare politica”, ha aggiunto ribadendo che “saremo pronti a dare una mano quando si tratta di fare cose giuste ma siamo da un’altra parte: vogliamo far conoscere la politica come cultura di governo”.

“Abbiamo messo una prima pietra importante. Partiamo da basi solide ma ora avvieremo un cantiere affinché il processo sia ancora più partecipato per diventare un grande partito in breve tempo” con “pragmatismo e serietà”.

