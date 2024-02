BYD comunica i nuovi listini italiani per ATTO3, DOLPHIN SEAL e HAN

(Adnkronos) –

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia, presenta i nuovi prezzi per l’Italia per le sue ultime nate: ATTO3, DOLPHIN SEAL e HAN.

Il modello BYD ATTO 3 parte da 38.790 € con la versione Comfort e da 40.790 € per la versione Design.



BYD Dolphin invece avrà un costo per la versione Comfort di 33.790 €, mentre salirà a 35.790€ per la completa versione Design. Entrambe le vetture fanno riferimento alla versione con batteria da 60,48 KWh. Infine la berlina BYD HAN si presenterà al pubblico italiano con un prezzo a partire da 70.940 €. La vettura sarà disponibile con le colorazioni Time Grey, Snow White and Space Black. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...