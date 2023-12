Byd, 5 stelle Euro Ncap anche per Seal U e Tang

(Adnkronos) – Non sono ancora stati lanciati in Europa ma due modelli Byd, Seal U e Tang, possono già fregiarsi delle cinque stelle Euro NCAP a conferma della grande attenzione posta alla sicurezza. Seal U – che arriverà sui nostri mercati nel primo trimestre del 2024 – ha ottenuto punteggi del 90% per la protezione degli occupanti adulti e dell'86% per la protezione dei bambini Quanto al Tang, Suv premium a 7 posti fresco di facelift, ha ottenuto una valutazione di 5 stelle con punteggi dell'87% per la protezione degli occupanti e dei bambini. Euro NCAP ha recentemente testato quattro nuovi modelli del brand cinese e tutti hanno ottenuto una valutazione di sicurezza a 5 stelle: oltre ai due suv 'superiori' Seal U e Tang, hanno avuto il massimo punteggio l'utilitaria Dolphin e la berlina Seal. Riconoscimenti che fanno di Byd è l'unico marchio con tre modelli nella top 10 della classifica ENCAP "Safest Family Cars" del 2023. Inoltre, sottolinea il marchio, "le batterie Blade Battery hanno ottenuto un riconoscimento d’eccellenza per le prestazioni dimostrate nel Nail Penetration Test, a conferma dell’impegno di Byd per la sicurezza". —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...