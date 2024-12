Bufera su Javier Martinez: la frase che gela tutti al Grande Fratello, è polemica

Bufera su Javier Martinez che, al Grande Fratello, si lascia andare ad una frase infelice su Zeudi Di Palma e scatena la polemica.

Javier Martinez scatena la bufera sui social con una frase pronunciata durante una discussione con Zeudi Di Palma durante una pausa pubblicitaria della 18esima puntata del Grande Fratello 2024. Nel corso dell’ultimo appuntamento con il reality show di canale 5, Alfonso Signorini ha esortato Emanuele e Zeudi ad avere un confronto con quanto accaduto negli scorsi giorni.

Tutto è accaduto quando, appena sveglio, Emanuele ha deciso di dare il buongiorno a Chiara e Zeudi inserendosi nel loro letto e cominciando a fare il solletico alle due ragazze. L’ex Miss Italia ha così raccontato di essersi sentita violata allontanando il ragazzo e lasciandosi andare ad uno sfogo tra le lacrime. Un argomento che ha spaccato anche la casa come è accaduto durante la diretta della puntata serale durante la quale c’è stata anche l’eliminazione di Stefano.

Javier Martinez e la frase su Zeudi Di Palma che scatena la bufera al Grande Fratello 2024

Durante il confronto con Emanuele, Zeudi ha raccontato ad Alfonso Signorini di non aver sentito la solidarietà degli uomini della casa. A sentirsi toccati da tali parole sono stati Giglio e Javier Martinez che hanno cercato subito un confronto con l’ex Miss Italia. Mentre discuteva con Zeudi, però, Javier ha pronunciato una frase che è diventata immediatamente virale sui social e che è stata condannata dal web.

“Se lui è entrato lì è perché qualcuno gli ha aperto la porta. Come mi permetto io di dire una cosa del genere? Sicuramente gli hai dato un certo tipo di confidenza da quello che vedevo fuori. Tu hai più confidenza con lui che con me, per esempio. Ma a me non interessa avere confidenza con te“, ha detto il pallavolista argentino.

Parole di fronte alle quali Zeudi non è rimasta in silenzio, ma ha ribattuto duramente: “Ma come ti permetti di dire una cosa del genere? Io gli ho dato modo di entrare sotto le coperte? Ma tutto apposto? Tu ti sei mai permesso? E allora come la giustifichi questa cosa?”.

questa frase di javier è di una gravità allucinante che schifo non può passare in sordina pic.twitter.com/00bXkdwd0y — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) December 16, 2024

La frase pronunciata da Martinez ha fatto rumore anche sul web dove tantissimi gli hanno puntato il dito contro: “Questa frase di Javier è di una gravità allucinate”, ha commentato qualcuno. E ancora: “Io sono allibita”; “Ma non si vergogna a dire queste cose?”; “Le maschere stanno cadendo”; “Bel mer***e pestato”.