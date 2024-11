Bufera su Federica al Grande Fratello, un nuovo flirt per l’ex di Alfonso: “Lui deve saperlo”

Federica Petagna dopo Stefano si sarebbe avvicinata a un’alta persona, l’indiscrezione arriva dopo l’ingresso al Grande Fratello.

Nuova indiscrezione su Federica Petagna, l’ex fidanzata di Alfonso D’Apice, che al momento è con lui all’interno della casa del Grande Fratello avrebbe avuto un altro flirt a parte quello con Stefano, il tentatore conosciuto a Temptation Island. Un’indiscrezione che potrebbe spiazzare non poco il suo ex all’interno della casa del GF.

I due ex, da quando Alfonso è entrato anche lui nella casa, stanno avendo diverse discussioni e tra queste il giovane l’ha molto criticata per il comportamento avuto con Stefano. Motivo per cui se adesso sapesse del nuovo flirt di Federica potrebbe non prenderla affatto bene.

Federica Petagna e il nuovo flirt, l’indiscrezione mentre è al Grande Fratello

Federica Petagna, a quanto pare, dopo essersi lasciata con Alfonso non avrebbe avuto un flirt solo con Stefano, cosa di cui è a conoscenza il suo ex fidanzato. Ci sarebbe stato un altro ragazzo al quale si sarebbe avvicinata, a dirlo è stata Deianira Marzano ma anche il giovane.

Secondo la segnalazione pubblicata dall’esperta di gossip Federica sarebbe stata vista anche in compagnia di Giovanni De Rosa, altro tentatore di Temptation Island. La persona che ha scritto alla Marzano ha sottolineato come sia giusto che Alfonso lo sappia e Deianira ha ironizzato, dicendo che dovrebbero far entrare anche lui nella casa del GF, alludendo al fatto che pare che anche Stefano farà il suo ingresso nel programma.

A parlare poi è stato proprio Giovanni De Rosa, che in un’intervista a Lorenzo Pugnaloni, ha raccontato che avrebbe avuto un flirt con Federica Petagna: “Con Federica ho avuto un rapporto che va oltre l’amicizia. Per me è una persona importante“. L’ex tentatore ha anche detto che non crede che Stefano sapesse nulla e che la ragazza gli avrebbe detto che quando si sono frequentati loro non si sarebbero sentiti.

Si sarebbe trattato di una frequentazione segreta, al momento a parte le varie segnalazioni, c’è solo la parola di Giovanni e bisognerà capire se Federica confermerà o smentirà la cosa. A questo punto, se davvero Stefano dovesse entrare nella casa, è possibile che il Grande Fratello organizzi anche un confronto con Giovanni, così da dare l’opportunità alla concorrente di rispondere alle sue dichiarazioni. Intanto Alfonso potrebbe non prendere bene anche questa cosa e potrebbero esserci nuove discussioni tra i due ex. Staremo a vedere.