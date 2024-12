Buckingham Palace, dramma nella notte: arrestato uno dei dipendenti, cosa è successo

Uno dei dipendenti di Buckingham Palace è stato arrestao nella notte dopo essere andato “fuori controllo”: Ecco cosa è successo.

Dopo l’irruzione dei ladri avvenuta solo quslche settimana fa (proprio nei pressi dell’abitazione di Kate e William), ora Buckingham Palace è stat di nuovo colpito, questa volta da uno dei dopendenti di Plazzo. Un nuovo dramma, che si aggiunge allal lunga lista di quelli giò vissuti dalla Royal Family in quest’anno davvero da dimentacre per loro.

Ma cosa è successo nello specifico? Uno dei dipendenti di Plazzo è statp arrestato nel cuore della notte per essere andato “fuori controllo”, tanto che la polizia l’ha dovuto trascinare via. Un fatto scioccante che getta nuove ombre sulla Royal Family inglese. Ecco nel dettaglio cosa è avvenuto e quali sono state le dichiarazioni delel persone che erano presenti al momento dle fatto.

Dramma a Plazzo Reale, arrestato un dipendente

Secondo quanto rivelato del Mirror britannico, la dipendente arrestata stava partceipando a una festa organizzata dai lavoratori reali per festeggiare il Natale in arrivo. La festa non si è tenuta a Buckingham Palace ma in un locale di Victoria Street, a LOndra. Durante la festa la donna (dovrebbe trattarsi di una camerirera di Plazzo) avrebbe però perso il controllo, e, in stato di forte ubriachezza, avrebbe dato di matto tirando un pugno al direttore e spaccando i bicchieri.

La sicurezza dle locale avrebbe cercato di fermarla ma senza successo. La 24enne è ibfine stata fermata dalla polizia e arrestata con le accuse di aggressione, danneggiamento criminale e ubriachezza molesta. Solo 24 ore è stata rilasciata con una multa. Uno dei presenti ha rivelato al The Sun che è stata una “dura serata” per tutti. Un altro testimone ha detto: “Non ho mai visto una persona impazzire così durante una serata fuori. Era a un altro livello”. U’altra persona ha aggiunto: “Qualcuno è scappato fuori, ha rotto i bicchieri e poi è stato arrestato”.

Il Sun ha poi specificsto che si è statatato di un ritrovo informale tra dioendenti e non di una festa formale organizzata da Buckingham Palace. A ogni modo, verrà condotta un’indagine esplorativa. Ora la camerierà rischierà il suo posto di lavoro a Plazzo Reale? Impossibile dirlo, eppre trattandosi di un afesta informale al di fiori dall’ambiente lavorativo Re Carlo potrebbe non arrivare a prendere una deicisone così severa.